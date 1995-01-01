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    Рыжиков станет главным тренером клуба «Красава» блогера Савина

    Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в следующем сезоне станет главным тренером клуба «Красава» блогера Евгения Савина. Об этом сообщил агент Алексей Сафронов.

    — Да, это проект Жени Савина, который заявится во вторую лигу. Они договорились. Как команда будет называться, не знаю. Тут кто платит, тот и заказывает музыку.

    — Он будет главным тренером?

    — У него есть тренерская лицензия категории А. Регламент позволяет с такой лицензией быть главным тренером в клубе ПФЛ.

    — Поскольку это новый проект, Рыжиков получать в нем будет немного?

    — Не хочу обсуждать его финансы. Здесь он за футбол и получение опыта. Иногда можно даже самому заплатить, чтобы поехать куда-то на стажировку. Так что финансовый вопрос не выдвигался.

    Понятно, что могут быть смешные деньги, но ему главное начать. Возможно, будет получать где-то раз в пять меньше, чем в «Тамбове». Но важно, чтобы хоть платили вовремя.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20483

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Успехов тебе, Сергей, тренерских, не меньше, чем игроцких.

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