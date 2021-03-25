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  • Рыжиков станет главным тренером клуба «Красава» блогера Савина

Рыжиков станет главным тренером клуба «Красава» блогера Савина

25 марта 2021, 16:50
3

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в следующем сезоне станет главным тренером клуба «Красава» блогера Евгения Савина. Об этом сообщил агент Алексей Сафронов.

— Да, это проект Жени Савина, который заявится во вторую лигу. Они договорились. Как команда будет называться, не знаю. Тут кто платит, тот и заказывает музыку.

— Он будет главным тренером?

— У него есть тренерская лицензия категории А. Регламент позволяет с такой лицензией быть главным тренером в клубе ПФЛ.

— Поскольку это новый проект, Рыжиков получать в нем будет немного?

— Не хочу обсуждать его финансы. Здесь он за футбол и получение опыта. Иногда можно даже самому заплатить, чтобы поехать куда-то на стажировку. Так что финансовый вопрос не выдвигался.

Понятно, что могут быть смешные деньги, но ему главное начать. Возможно, будет получать где-то раз в пять меньше, чем в «Тамбове». Но важно, чтобы хоть платили вовремя.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Рыжиков Сергей Савин Евгений
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1616681363
Успехов тебе, Сергей, тренерских, не меньше, чем игроцких.
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PahaSpartak
1616688513
Пора сделать альтернативную лигу из нормальных клубов, на нормальных коммерческих условиях, есть игра-есть бабки, нет игры-затягивай животы. А не заливание в кишечник жратвы из нефтяных и газовых источников. После которых футболисты получают 6 нобелевских премий в год, а потом бьют на улице и в кафе людей стульями.
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zigbert
1616690518
Ну вот и для Сергея нашлась работа. Успехов ему.
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