Рыжиков станет главным тренером клуба «Красава» блогера Савина

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в следующем сезоне станет главным тренером клуба «Красава» блогера Евгения Савина. Об этом сообщил агент Алексей Сафронов.
— Да, это проект Жени Савина, который заявится во вторую лигу. Они договорились. Как команда будет называться, не знаю. Тут кто платит, тот и заказывает музыку.
— Он будет главным тренером?
— У него есть тренерская лицензия категории А. Регламент позволяет с такой лицензией быть главным тренером в клубе ПФЛ.
— Поскольку это новый проект, Рыжиков получать в нем будет немного?
— Не хочу обсуждать его финансы. Здесь он за футбол и получение опыта. Иногда можно даже самому заплатить, чтобы поехать куда-то на стажировку. Так что финансовый вопрос не выдвигался.
Понятно, что могут быть смешные деньги, но ему главное начать. Возможно, будет получать где-то раз в пять меньше, чем в «Тамбове». Но важно, чтобы хоть платили вовремя.
- Клуб Савина будет проводить игры ПФЛ в Одинцово.
- Тренером-консультантом клуба «Красава» стал Юрий Семин.