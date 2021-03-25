Рыжиков станет главным тренером клуба «Красава» блогера Савина

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в следующем сезоне станет главным тренером клуба «Красава» блогера Евгения Савина. Об этом сообщил агент Алексей Сафронов.

— Да, это проект Жени Савина, который заявится во вторую лигу. Они договорились. Как команда будет называться, не знаю. Тут кто платит, тот и заказывает музыку.

— Он будет главным тренером?

— У него есть тренерская лицензия категории А. Регламент позволяет с такой лицензией быть главным тренером в клубе ПФЛ.

— Поскольку это новый проект, Рыжиков получать в нем будет немного?

— Не хочу обсуждать его финансы. Здесь он за футбол и получение опыта. Иногда можно даже самому заплатить, чтобы поехать куда-то на стажировку. Так что финансовый вопрос не выдвигался.

Понятно, что могут быть смешные деньги, но ему главное начать. Возможно, будет получать где-то раз в пять меньше, чем в «Тамбове». Но важно, чтобы хоть платили вовремя.