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    Семин станет тренером-консультантом клуба «Красава» блогера Савина

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин будет консультировать тренерский штаб команды Евгения Савина. В декабре блогер анонсировал создание футбольного клуба «Красава».

    «У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина.

    Женю я знаю сто лет. Он бывший футболист. Когда-то я его приглашал в «Локомотив». Он талантливый парень, который хочет сделать хороший для российского футбола проект. Мне он показался интересным», – приводит слова Семина Sport24.

    • Больше всего матчей за свою игровую карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
    • Карьеру игрока завершил в 2015 году.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: -20

      чаппай 6 минут назад

      Это замечательно, что такие люди, болеющие за российский футбол, объединяются. За такими проектами будущее. Не сегодня так завтра власть в России поменяется, коррупции и бюджетным присоскам дадут бой и проф футбол перейдёт в частную юрисдикцию. Сава смотрит далеко вперёд и честные люди ему всегда помогут! Этот проект, как и проект Галицкого обречён на успех, пусть и в разных категориях они пока находятся

      1
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      Рейтинг: +19730

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Неслабая бандочка собирается в Красаве.

      2
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      Рейтинг: +11942

      KLIM777 54 минуты назад

      проект для сруба бабок и ничего серьезного.

      Чтобы добиться хоть какого-то успеха, нужно быть вторым Галицким.

      -1
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      Рейтинг: +9983

      ilichkadr 1 час назад

      Надеюсь, что Савин на карманные расходы Палычу отстегнул достойно.

      0
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      Рейтинг: +84

      Guinnesss 3 часа назад

      Супер!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      spam2009 3 часа назад

      Семин красава. Рад за земляка

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