Семин станет тренером-консультантом клуба «Красава» блогера Савина

Это замечательно, что такие люди, болеющие за российский футбол, объединяются. За такими проектами будущее. Не сегодня так завтра власть в России поменяется, коррупции и бюджетным присоскам дадут бой и проф футбол перейдёт в частную юрисдикцию. Сава смотрит далеко вперёд и честные люди ему всегда помогут! Этот проект, как и проект Галицкого обречён на успех, пусть и в разных категориях они пока находятся
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин будет консультировать тренерский штаб команды Евгения Савина. В декабре блогер анонсировал создание футбольного клуба «Красава».
«У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина.
Женю я знаю сто лет. Он бывший футболист. Когда-то я его приглашал в «Локомотив». Он талантливый парень, который хочет сделать хороший для российского футбола проект. Мне он показался интересным», – приводит слова Семина Sport24.
- Больше всего матчей за свою игровую карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
- Карьеру игрока завершил в 2015 году.
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