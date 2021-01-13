Семин станет тренером-консультантом клуба «Красава» блогера Савина

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин будет консультировать тренерский штаб команды Евгения Савина. В декабре блогер анонсировал создание футбольного клуба «Красава».

«У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина.

Женю я знаю сто лет. Он бывший футболист. Когда-то я его приглашал в «Локомотив». Он талантливый парень, который хочет сделать хороший для российского футбола проект. Мне он показался интересным», – приводит слова Семина Sport24.

Больше всего матчей за свою игровую карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).

Карьеру игрока завершил в 2015 году.

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