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    Кержаков: «Стать главным тренером клуба Савина? Если что, он знает мой номер телефона»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал, что готов обсудить возможное назначение в футбольный клуб «Красава». Бывший футболист РПЛ Евгений Савин анонсировал создание команды на базе ПФЛ.

    «Сейчас у меня действующий контракт, поэтому я вообще не могу обсуждать ничего. Это неправильно. Не тактично, так скажем. Если что, он знает мой номер телефона», – сказал Кержаков в прямом эфире в инстаграме «Томи».

    • Кержаков тренирует на взрослом уровне с этой осени.
    • По слова Савина, его клуб будет базироваться в Одинцово.

    «Столкнулся с геморроем. Просто пипец». Савин рассказал об организационных трудностях при создании своего клуба «Красава»

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    Источник: инстаграм «Томи»

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