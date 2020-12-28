Кержаков: «Стать главным тренером клуба Савина? Если что, он знает мой номер телефона»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал, что готов обсудить возможное назначение в футбольный клуб «Красава». Бывший футболист РПЛ Евгений Савин анонсировал создание команды на базе ПФЛ.

«Сейчас у меня действующий контракт, поэтому я вообще не могу обсуждать ничего. Это неправильно. Не тактично, так скажем. Если что, он знает мой номер телефона», – сказал Кержаков в прямом эфире в инстаграме «Томи».

Кержаков тренирует на взрослом уровне с этой осени.

По слова Савина, его клуб будет базироваться в Одинцово.

«Столкнулся с геморроем. Просто пипец». Савин рассказал об организационных трудностях при создании своего клуба «Красава»