Блогер Савин планирует создать футбольный клуб «Красава»

Видеоблогер, бывший футболист РПЛ Евгений Савин анонсировал создание футбольного клуба «Красава».

«Решил поделиться. В 2021 у меня появится ещe один ребeнок. Профессиональный клуб «Красава» в ПФЛ (или как там будет называться эта лига после реформ). Город и зону – обсуждаем.

Каждый молодой футболист от 16 до 21 года получит шанс. Если ты типа не перспективный, тебя не взяли в дубль или просто остался без клуба, если твой агент мудак или его у тебя вообще нет – мы дадим тебе шанс.

Я верю, что если грамотно распределять свои деньги и деньги партнеров, можно нормально жить в профессиональном футболе, а не выживать каждый год.

Конечно, я буду это снимать на канал, но цель – это трамплин молодым парням и результат, а не просто влог.

Немного «очково», но раз уж я критикую «госбабки», то надо сделать свое – и не на бюджетное «лаве». Все подробности будут уже в 2021-м», – написал Савин в инстаграме.

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