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Блогер Савин планирует создать футбольный клуб «Красава»

8 декабря 2020, 20:19
3

Видеоблогер, бывший футболист РПЛ Евгений Савин анонсировал создание футбольного клуба «Красава».

«Решил поделиться. В 2021 у меня появится ещe один ребeнок. Профессиональный клуб «Красава» в ПФЛ (или как там будет называться эта лига после реформ). Город и зону – обсуждаем.

Каждый молодой футболист от 16 до 21 года получит шанс. Если ты типа не перспективный, тебя не взяли в дубль или просто остался без клуба, если твой агент мудак или его у тебя вообще нет – мы дадим тебе шанс.

Я верю, что если грамотно распределять свои деньги и деньги партнеров, можно нормально жить в профессиональном футболе, а не выживать каждый год.

Конечно, я буду это снимать на канал, но цель – это трамплин молодым парням и результат, а не просто влог.

Немного «очково», но раз уж я критикую «госбабки», то надо сделать свое – и не на бюджетное «лаве». Все подробности будут уже в 2021-м», – написал Савин в инстаграме.

За сутки после выпуска «КраСавы» удалось собрать 10 миллионов рублей на квартиру семье умершего игрока «Локомотива» Самохвалова

Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей

Источник: инстаграм Евгения Савина
Россия. ПФЛ. Группа 1 Россия. Премьер-лига Россия Савин Евгений
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1607452310
Идея замечательная, жму руку. А если ещё и сдержишь слово, уважуха зайдёт от большого количества людей.
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egrrr
1610563343
Удачи, но сколько уже таких проектов было...Последний из многообещающих это Арарат
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fhnv
1611824827
Красава одним словом
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