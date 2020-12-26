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  • «Столкнулся с геморроем. Просто пипец». Савин рассказал об организационных трудностях при создании своего клуба «Красава»

«Столкнулся с геморроем. Просто пипец». Савин рассказал об организационных трудностях при создании своего клуба «Красава»

26 декабря 2020, 23:44
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Видеоблогер Евгений Савин рассказал, как проходит работа по созданию профессионального клуба. Он будет называться «Красава».

«Мне каждый день в инстаграм пишут: «Жека, мне 16 лет, помоги мне куда-нибудь попасть». Я им всем пишу: «Пацаны, я не агент». У меня всегда была мысль сделать свою команду. Грубо говоря, соберу отряд бесславных ублюдков, и мы будем биться в профессиональном футболе. Хочу в следующем году сделать команду. Частично будут в ней мои бабки, частично – спонсорские.

Я уже столкнулся с геморроем. Никогда не думал, что для лицензирования стадиона нужно соблюсти несколько условий. Столько-то камер, такое-то поле, столько-то туалетов в раздевалке. Просто пипец. Это куча всего. Организационные моменты заставляют потеть.

Есть стадион уже. Клевый. Скорее всего, это будет Одинцово. Там офигенный стадион, который готов принимать ФНЛ. Там есть подогрев», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

  • Больше всего матчей за свою игровую карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
  • Карьеру игрока завершил в 2015 году.
  • Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

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Савин: «Локомотив» в 2007 году предлагал 100 тысяч в месяц, ЦСКА – 40. Выбрал Газзаева, но не получилось и вернулся в Пермь с авоськой»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Савин Евгений
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DOCTOR PENALTY
1609017574
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