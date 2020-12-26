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    «Столкнулся с геморроем. Просто пипец». Савин рассказал об организационных трудностях при создании своего клуба «Красава»

    Видеоблогер Евгений Савин рассказал, как проходит работа по созданию профессионального клуба. Он будет называться «Красава».

    «Мне каждый день в инстаграм пишут: «Жека, мне 16 лет, помоги мне куда-нибудь попасть». Я им всем пишу: «Пацаны, я не агент». У меня всегда была мысль сделать свою команду. Грубо говоря, соберу отряд бесславных ублюдков, и мы будем биться в профессиональном футболе. Хочу в следующем году сделать команду. Частично будут в ней мои бабки, частично – спонсорские.

    Я уже столкнулся с геморроем. Никогда не думал, что для лицензирования стадиона нужно соблюсти несколько условий. Столько-то камер, такое-то поле, столько-то туалетов в раздевалке. Просто пипец. Это куча всего. Организационные моменты заставляют потеть.

    Есть стадион уже. Клевый. Скорее всего, это будет Одинцово. Там офигенный стадион, который готов принимать ФНЛ. Там есть подогрев», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    • Больше всего матчей за свою игровую карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
    • Карьеру игрока завершил в 2015 году.
    • Главное достижение – победа в ПФЛ с «Арсеналом» в 2013 году.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2020 23:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19593

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Успехов тебе, Женя, не опускай руки. **

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