Официально: клуб Савина будет проводить игры ПФЛ в Одинцово

Блогер и бывший игрок РПЛ Евгений Савин продолжает создавать профессиональный клуб. Он официально договорился по поводу стадиона.
Команда будет выступать на стадионе в Одинцово (Московская область). Савин заручился поддержкой главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. Фото доступно ниже.
- Информацию о просмотрах футболистов Савин разместит 1 марта.
- В структуре профессионального клуба будет детская школа.
- По словам Савина, не везде в Московской области его идею создать профессиональный клуб восприняли с энтузиазмом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Евгения Савина