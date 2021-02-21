Официально: клуб Савина будет проводить игры ПФЛ в Одинцово

Блогер и бывший игрок РПЛ Евгений Савин продолжает создавать профессиональный клуб. Он официально договорился по поводу стадиона.

Команда будет выступать на стадионе в Одинцово (Московская область). Савин заручился поддержкой главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. Фото доступно ниже.

Информацию о просмотрах футболистов Савин разместит 1 марта.

В структуре профессионального клуба будет детская школа.

По словам Савина, не везде в Московской области его идею создать профессиональный клуб восприняли с энтузиазмом.