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    Черчесов: «Россия – чемпион Европы в борьбе с коронавирусом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему коронавируса.

    «Коронавирус больно ударил, и не только по футболу, но вообще по всем. В России при этом не так много страха и паники на этот счет. Я знаю, потому что много общаюсь с друзьями из других стран.

    В борьбе с коронавирусом Россия, по моему мнению, чемпион Европы. Я привился вакциной «Спутник V», хорошо себя чувствую и всем рекомендую», – сказал Черчесов.

    • В России зарегистрировано 4,42 млн случаев заражения коронавирусом, в мире – 124 млн.
    • Полную вакцинацию в стране прошли около трех миллионов человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Jutarnji List

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии10
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      Рейтинг: +319

      Врундель 18 минут назад

      А потом такие ганд.ны и выступают за обнуления и поправки,едь **** в горы,шашлыки остынут

      0
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      Рейтинг: +4492

      Давид59 21 минуту назад

      "В борьбе с коронавирусом Россия, по моему мнению, чемпион Европы" То, что нет паники - это повод для чемпионства? Очень сомнительно. В прошлом году по числу заражений шли в числе мировых лидеров. Вот тогда шла борьба за "чемпионство"

      0
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      Рейтинг: +8138

      NewLife 1 час назад

      Когда футбольных достижений нет - зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, и даже в области балета, мы впереди планеты всей.....Лысый хочет в думу...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21398

      Боцман59rus 2 часа назад

      Чабан, дай шанс сборной, свали по - хорошему))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1782

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Носи усы.
      Носи,нессы.
      Ведь на усы не липнут
      Вирусы...

      1
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      Рейтинг: +524

      dimar 2 часа назад

      ну сколько лизать то можно уже? Нужно и меру знать.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1559

      almanev 2 часа назад

      Усатый в ЕдРо собрался вступать

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8138

      NewLife 2 часа назад

      Подрабатывает в минздраве что-ли ?

      3
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      Рейтинг: -20

      6pbIH > NewLife 2 часа назад

      Если бы минздрав! А то, роспотребнадзор суёт только свой нос, куда не попадя..

      2
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      Рейтинг: +1130

      кто там 3 часа назад

      лучше бы сборную тренировал, а не нализывал себе место в гос думе. чубан.

      6
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