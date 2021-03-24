Черчесов: «Россия – чемпион Европы в борьбе с коронавирусом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему коронавируса.

«Коронавирус больно ударил, и не только по футболу, но вообще по всем. В России при этом не так много страха и паники на этот счет. Я знаю, потому что много общаюсь с друзьями из других стран.

В борьбе с коронавирусом Россия, по моему мнению, чемпион Европы. Я привился вакциной «Спутник V», хорошо себя чувствую и всем рекомендую», – сказал Черчесов.