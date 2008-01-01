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    «Шахтер» отправил Тайсона в дубль за отказ выйти на замену в игре с «Ромой». Бразилец в клубе восемь лет

    Директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что нападающий Тайсон во время матча Лиги Европы против «Ромы» отказался выйти на замену. Клуб применил к бразильцу санкции.

    «Во время игры с «Ромой» Тайсон отказался от разминки и выйти на замену. После этого клуб принял решение отправил его в дубль, теперь он тренируется там.

    Это игрок, который много сделал для «Шахтера», я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду.

    Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение», – цитирует Срну Sport.ua со ссылкой на телеканал «Футбол 1/2/3».

    • «Шахтер» по сумме 2 матчей вылетел от «Ромы».
    • Тайсон покинет «Шахтер» летом после восьми лет в клубе.
    • В текущем сезоне чемпионата Украины 33-летний Тайсон провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.

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    Источник: Sport.ua

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      inzek 1 час назад

      может ухо кому отгрыз?

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