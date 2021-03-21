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  • «Шахтер» отправил Тайсона в дубль за отказ выйти на замену в игре с «Ромой». Бразилец в клубе восемь лет

«Шахтер» отправил Тайсона в дубль за отказ выйти на замену в игре с «Ромой». Бразилец в клубе восемь лет

21 марта 2021, 01:29
3

Директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что нападающий Тайсон во время матча Лиги Европы против «Ромы» отказался выйти на замену. Клуб применил к бразильцу санкции.

«Во время игры с «Ромой» Тайсон отказался от разминки и выйти на замену. После этого клуб принял решение отправил его в дубль, теперь он тренируется там.

Это игрок, который много сделал для «Шахтера», я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду.

Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение», – цитирует Срну Sport.ua со ссылкой на телеканал «Футбол 1/2/3».

  • «Шахтер» по сумме 2 матчей вылетел от «Ромы».
  • Тайсон покинет «Шахтер» летом после восьми лет в клубе.
  • В текущем сезоне чемпионата Украины 33-летний Тайсон провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.

Источник: Sport.ua
Украина. Премьер-лига Лига Европы Шахтер Рома Тайсон
Комментарии (3)
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inzek
1616281087
может ухо кому отгрыз?
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Cules2013
1616300678
а причина? почему не захотел?
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slava_smith
1616652020
Прочёл: «Шахтер» отправил Тайсона в нокаут :D
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