«Шахтер» отправил Тайсона в дубль за отказ выйти на замену в игре с «Ромой». Бразилец в клубе восемь лет

Директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что нападающий Тайсон во время матча Лиги Европы против «Ромы» отказался выйти на замену. Клуб применил к бразильцу санкции.

«Во время игры с «Ромой» Тайсон отказался от разминки и выйти на замену. После этого клуб принял решение отправил его в дубль, теперь он тренируется там.

Это игрок, который много сделал для «Шахтера», я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду.

Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение», – цитирует Срну Sport.ua со ссылкой на телеканал «Футбол 1/2/3».