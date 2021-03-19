Тайсон покинет «Шахтер» летом после восьми лет в клубе

Нападающий «Шахтера» Тайсон не будет продлевать контракт. Футболит летом покинет украинский клуб.
На Тайсона претендует бразильский «Интернасьонал», за который форвард выступал в 2008-2010 годах.
- Тайсон выступает в Украине с 2010 года.
- С «Шахтером» он 6 раз брал УПЛ.
- В текущем сезоне чемпионата 33-летний Тайсон провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.