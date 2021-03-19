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    Тайсон покинет «Шахтер» летом после восьми лет в клубе

    Нападающий «Шахтера» Тайсон не будет продлевать контракт. Футболит летом покинет украинский клуб.

    На Тайсона претендует бразильский «Интернасьонал», за который форвард выступал в 2008-2010 годах.

    • Тайсон выступает в Украине с 2010 года.
    • С «Шахтером» он 6 раз брал УПЛ.
    • В текущем сезоне чемпионата 33-летний Тайсон провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    19.03.2021 23:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 1 мая 2021, 23:18

      Прошла любовь! Увяли помидоры))) 33 года!? Если еще и продадут, то это будет супер сделка для менеджмента клуба! Судя по статистике это уже не игрок, а полный отстой...

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