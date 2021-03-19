Главные новости дня. «Спартак» разгромил «Урал», Азар может завершить карьеру в случае операции на голеностопе

Стадион «Спартака» официально переименован

Sport24: ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона. Однако «Советский спорт» сообщает, что решение об отставке тренера уже принято

«Зенит» просит рассмотреть работу VAR на заседании исполкома

«Есть вероятность, что Азар больше не сможет играть». Спортивный врач – об операции футболиста

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Уфу», «Спартак» разгромил «Урал», «Динамо» добыло волевую победу над «Краснодаром»

Футболист «Чертаново», избивший игрока юношеского «Локомотива», дисквалифицирован на шесть месяцев

Роналду – лидер по хет-трикам в 21-м веке в топ-10 лигах, Месси – второй, Кержаков – 30-й

Тедеско: «О чемпионстве «Спартака» не задумываюсь ни на секунду»

Mundo Deportivo: Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы