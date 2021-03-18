РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо», ведя в счете 2:0

В матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» дома уступил московскому «Динамо» со счетом 2:3.

Хозяева поля забили первыми, а в начале второго тайма удвоили преимущество, несмотря на удаление Кайо на 18-й минуте, однако столичная команда сумела не только отыграться, но и одержать итоговую победу.

«Динамо», набрав три очка, поднялось с восьмого на пятое место в таблице РПЛ. «Краснодар» остался на девятой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Вилена, 11; 2:0 – Газинский, 51; 2:1 – Фомин, 59; 2:2 – Тюкавин, 66; 2:3 – Тюкавин, 80.

«Краснодар»: Бабурин, Чернов, Сорокин, Кайо, Смольников, Газинский (Уткин, 71), Классон (Сулейманов, 71), Вилена (Ольссон, 62), Кабелла (Литвинов, 21), Ионов, Вандерсон.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Тюкавин, 55), Евгеньев, Ордец, Варела (Н'Жи, 65), Фомин, Лесовой (Паршивлюк, 81), Захарян, Грулев (Комличенко, 65), Шиманьски, Моро.

Предупреждения: Кайо, 8; Классон, 33; Сорокин, 75; Вандерсон, 90+3 – Грулев, 12; Варела, 28; Фомин, 52.

Удаление: Кайо, 18 – нет.

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