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    РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо», ведя в счете 2:0

    В матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» дома уступил московскому «Динамо» со счетом 2:3.

    Хозяева поля забили первыми, а в начале второго тайма удвоили преимущество, несмотря на удаление Кайо на 18-й минуте, однако столичная команда сумела не только отыграться, но и одержать итоговую победу.

    «Динамо», набрав три очка, поднялось с восьмого на пятое место в таблице РПЛ. «Краснодар» остался на девятой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Краснодар – Динамо (Москва) – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вилена, 11; 2:0 – Газинский, 51; 2:1 – Фомин, 59; 2:2 – Тюкавин, 66; 2:3 – Тюкавин, 80.

    «Краснодар»: Бабурин, Чернов, Сорокин, Кайо, Смольников, Газинский (Уткин, 71), Классон (Сулейманов, 71), Вилена (Ольссон, 62), Кабелла (Литвинов, 21), Ионов, Вандерсон.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев (Тюкавин, 55), Евгеньев, Ордец, Варела (Н'Жи, 65), Фомин, Лесовой (Паршивлюк, 81), Захарян, Грулев (Комличенко, 65), Шиманьски, Моро.

    Предупреждения: Кайо, 8; Классон, 33; Сорокин, 75; Вандерсон, 90+3 – Грулев, 12; Варела, 28; Фомин, 52.

    Удаление: Кайо, 18 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:03
    Комментарии16
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      Рейтинг: +5813

      Рубинище 1 минуту назад

      привычка.

      0
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      Рейтинг: +2903

      neim 1 минуту назад

      Хорошо, что хорошо всё кончается. А ведь могло бы всё быть по другому, не удались краснодарский игрок. Да и решать вопрос о победителе, динамикам надо было ещё в первом тайме, а не мотать нервы болельщиков до конца игры.

      1
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      Рейтинг: +4030

      maygli 4 минуты назад

      Динамовцев с волевой победой.
      Ну, а Кайо уже столько раз подводил Краснодар, что устал говорить.
      Чего его держат?

      3
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      Рейтинг: +1615

      Retiremen_VMF > maygli 36 секунд назад

      Молчит вот держат. Кто говорит, на лавке сидит.

      0
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      Рейтинг: +1407

      Январь 59 5 минут назад

      Вопрос к главному тренеру:"Вам ещё не надоел Кайо?". Я понимаю , что сезон провален. А где честь тренера? После таких провалов, любой уважающий себя человек признался бы и честно подал бы в отставку. Хотя за спиной Хашиг, можно понять спокойствие.

      3
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      Рейтинг: +592

      Докторо123 8 минут назад

      Интересно, слить сезон. было решением хозяина клуба "Краснодар" или решением дружного коллектива команды ?

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      Рейтинг: +1615

      Retiremen_VMF > Докторо123 1 минуту назад

      Вы о чем? Там на лицо обыкновенная потеря нитей управления . Тренер, он же и воспитатель, но в нашего воспитателя видимо кидаются повязками в лицо. В команде склоки по контрактам. Играть выпускают не по спортивному принципу, а того кто молча живет в команде. Вся молодежь опутана сплетнями, а не достижениями. команд в клубе и не могут найти защитников 2-3 человека??????????? Не супер защитников, а игроков которых хотя бы ветром не сдувает. Где просвет, если у тренера иммунитет?

      0
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      Рейтинг: +14479

      derrik2000 8 минут назад

      Матч - ОГОНЬ!
      Разрывался между ТВ и монитором, смотря, естественно, одновременно Спартак - Урал! ))
      Ну, динамовцы!
      Ну, молодцы!
      Ну, Шварц - +++++++!!!

      2
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      Рейтинг: +2631

      Кузьмич на трибуне 12 минут назад

      Великий Кайо опять главный виновник поражения. Ну ладно Кайо , а зачем было убирать Реми?. Уж лучше без Ионова держать середину поля.

      6
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      Рейтинг: +212

      Dinamo4emp 12 минут назад

      С побеДой соратники. Болельщикам Краснодара,не унывать!

      1
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      Рейтинг: +3111

      Из Твери Леха 13 минут назад

      Кортко о матче: Кайо - долбайо.

      4
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      Рейтинг: +21262

      Боцман59rus 15 минут назад

      Севилья2.0

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