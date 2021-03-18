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РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо», ведя в счете 2:0

18 марта 2021, 21:03
62

В матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» дома уступил московскому «Динамо» со счетом 2:3.

Хозяева поля забили первыми, а в начале второго тайма удвоили преимущество, несмотря на удаление Кайо на 18-й минуте, однако столичная команда сумела не только отыграться, но и одержать итоговую победу.

«Динамо», набрав три очка, поднялось с восьмого на пятое место в таблице РПЛ. «Краснодар» остался на девятой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Вилена, 11; 2:0 – Газинский, 51; 2:1 – Фомин, 59; 2:2 – Тюкавин, 66; 2:3 – Тюкавин, 80.

«Краснодар»: Бабурин, Чернов, Сорокин, Кайо, Смольников, Газинский (Уткин, 71), Классон (Сулейманов, 71), Вилена (Ольссон, 62), Кабелла (Литвинов, 21), Ионов, Вандерсон.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Тюкавин, 55), Евгеньев, Ордец, Варела (Н'Жи, 65), Фомин, Лесовой (Паршивлюк, 81), Захарян, Грулев (Комличенко, 65), Шиманьски, Моро.

Предупреждения: Кайо, 8; Классон, 33; Сорокин, 75; Вандерсон, 90+3 – Грулев, 12; Варела, 28; Фомин, 52.

Удаление: Кайо, 18 – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо
Комментарии (62)
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slavа0508
1616090828
Динамо с победой!Краснодару походу пора менять физрука,,,,
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Retiremen_VMF
1616090830
Мусаев, будь мужиком, уйди!!!! Ну ведь нет просвета в переди. Команды нет, игры нет зато главный тренер бессмертный. Игроки, а вам не стыдно, вы же мужики? Или нет?
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Из Твери Леха
1616091034
Кортко о матче: Кайо - долбайо.
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Кузьмич на трибуне
1616091102
Великий Кайо опять главный виновник поражения. Ну ладно Кайо , а зачем было убирать Реми?. Уж лучше без Ионова держать середину поля.
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Январь 59
1616091507
Вопрос к главному тренеру:"Вам ещё не надоел Кайо?". Я понимаю , что сезон провален. А где честь тренера? После таких провалов, любой уважающий себя человек признался бы и честно подал бы в отставку. Хотя за спиной Хашиг, можно понять спокойствие.
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Retiremen_VMF
1616092243
Хочу спросить. А если ты выигрываешь два мяча и у тебя убрать одного нападающего, это сразу должно вести к голам в твои ворота??? Первый тайм, это как это назвать? Такое впечатление что вместе с Кайо удалили еще троих как минимум игроков. Коровы...
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oyabun
1616093031
Обидно за Краснодар. Проиграть из за двоих долбарей - Кайо и, традиционно уже, Мусаева. А ведь могли уверенно победить.
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Dinamikk
1616095283
Молодежь динамо очень радует, особенно Захарян. Пасы раздает очень серьезные для 17 лет.
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portero
1616095413
Прощание с надеждой на ЕК, 2:0 подарили радость, а затем в дерьмо... Динамо с победой молодец Шварц что ставит молодых и они оправдывают доверие...
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GoLenaStop
1616099326
А, кому-то нужны московские и питерские команды... Чтобы снова обосраться в еврожопе. РОСТСЕЛЬМАШ!!!
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