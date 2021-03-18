«Есть вероятность, что Азар больше не сможет играть». Спортивный врач – об операции футболиста

Спортивный врач Хосе Гонсалес Перес рассказал о последствиях очередной операции на голеностопе полузащитника «Реала» Эдена Азара.
«Третья операция на голеностопе Азара очень рискованна. Есть вероятность, что Эден больше не сможет играть в футбол.
Без операции он сможет вернуться к тренировкам через месяц, но сразу играть не сможет. По своему опыту скажу, что мне трудно представить возвращение Азара на поле в этом сезоне», – цитирует Переса Madrid Xtra.
- Ранее сообщалось, что Азар пропустит остаток сезона и, вероятно, не сыграет на Евро-2020.
- Азар получил 11 травм за полтора года после переезда в Испанию.
- Бельгиец провел 36 матчей за «Реал» из 88 возможных.
Источник: Madrid Xtra