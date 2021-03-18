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  • «Есть вероятность, что Азар больше не сможет играть». Спортивный врач – об операции футболиста

«Есть вероятность, что Азар больше не сможет играть». Спортивный врач – об операции футболиста

18 марта 2021, 14:59
5

Спортивный врач Хосе Гонсалес Перес рассказал о последствиях очередной операции на голеностопе полузащитника «Реала» Эдена Азара.

«Третья операция на голеностопе Азара очень рискованна. Есть вероятность, что Эден больше не сможет играть в футбол.

Без операции он сможет вернуться к тренировкам через месяц, но сразу играть не сможет. По своему опыту скажу, что мне трудно представить возвращение Азара на поле в этом сезоне», – цитирует Переса Madrid Xtra.

  • Ранее сообщалось, что Азар пропустит остаток сезона и, вероятно, не сыграет на Евро-2020.
  • Азар получил 11 травм за полтора года после переезда в Испанию.
  • Бельгиец провел 36 матчей за «Реал» из 88 возможных.

Источник: Madrid Xtra
Испания. Примера Реал Азар Эден
Комментарии (5)
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Dgad
1616069747
Да уж остается только посочувствовать ему и Реалу, в Челси был звездой АПЛ, в Реале хрусталь и закат карьеры...
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DOCTOR PENALTY
1616071949
Кончился Азар, вот и весь базар.(
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FCSpartakM
1616073316
он уже в футбол не играет по сути
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кто там
1616073497
Так он считай как перешёл в Реал и не играл в футбол. Минус сотка, ппц. Напокупались звёзд, то бэйл, теперь этот пончик. Взять кредит купить мбампе с Холландом и успокоиться на 10 лет.
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