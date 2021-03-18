«Есть вероятность, что Азар больше не сможет играть». Спортивный врач – об операции футболиста

Спортивный врач Хосе Гонсалес Перес рассказал о последствиях очередной операции на голеностопе полузащитника «Реала» Эдена Азара.

«Третья операция на голеностопе Азара очень рискованна. Есть вероятность, что Эден больше не сможет играть в футбол.

Без операции он сможет вернуться к тренировкам через месяц, но сразу играть не сможет. По своему опыту скажу, что мне трудно представить возвращение Азара на поле в этом сезоне», – цитирует Переса Madrid Xtra.