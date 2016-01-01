Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    «Есть вероятность, что Азар больше не сможет играть». Спортивный врач – об операции футболиста

    Спортивный врач Хосе Гонсалес Перес рассказал о последствиях очередной операции на голеностопе полузащитника «Реала» Эдена Азара.

    «Третья операция на голеностопе Азара очень рискованна. Есть вероятность, что Эден больше не сможет играть в футбол.

    Без операции он сможет вернуться к тренировкам через месяц, но сразу играть не сможет. По своему опыту скажу, что мне трудно представить возвращение Азара на поле в этом сезоне», – цитирует Переса Madrid Xtra.

    • Ранее сообщалось, что Азар пропустит остаток сезона и, вероятно, не сыграет на Евро-2020.
    • Азар получил 11 травм за полтора года после переезда в Испанию.
    • Бельгиец провел 36 матчей за «Реал» из 88 возможных.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Madrid Xtra

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1117

      кто там 5 минут назад

      Так он считай как перешёл в Реал и не играл в футбол. Минус сотка, ппц.
      Напокупались звёзд, то бэйл, теперь этот пончик.
      Взять кредит купить мбампе с Холландом и успокоиться на 10 лет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      FCSpartakM 8 минут назад

      он уже в футбол не играет по сути

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      FRZZ 27 минут назад

      Грустно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20462

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Кончился Азар, вот и весь базар.(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2722

      Dgad 1 час назад

      Да уж остается только посочувствовать ему и Реалу, в Челси был звездой АПЛ, в Реале хрусталь и закат карьеры...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83721
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru