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  • Marca: Азар может пропустить Евро-2020. Его хотят прооперировать

Marca: Азар может пропустить Евро-2020. Его хотят прооперировать

16 марта 2021, 10:51
1

Полузащитник «Реала» Эден Азар может пропустить остаток сезона из-за возможной операции на голеностопе.

По информации Marca, окружение бельгийца настаивает на проведении операции, чтобы игрок избавился от повреждения, которое может быть причиной всех его последних мышечных травм.

Ожидается, что «Реал» даст согласие на хирургическое вмешательство. Если Азар будет прооперирован, он пропустит остаток сезона и, вероятно, не сыграет на Евро-2020.

  • Азар получил 11 травм за полтора года после переезда в Испанию.
  • Бельгиец провел 36 матчей за «Реал» из 88 возможных.

Источник: Marca
Испания. Примера Чемпионат Европы Реал Бельгия Азар Эден
Комментарии (1)
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Боцман59rus
1615885997
Мы все его пропустили))
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