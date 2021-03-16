Marca: Азар может пропустить Евро-2020. Его хотят прооперировать

Полузащитник «Реала» Эден Азар может пропустить остаток сезона из-за возможной операции на голеностопе.

По информации Marca, окружение бельгийца настаивает на проведении операции, чтобы игрок избавился от повреждения, которое может быть причиной всех его последних мышечных травм.

Ожидается, что «Реал» даст согласие на хирургическое вмешательство. Если Азар будет прооперирован, он пропустит остаток сезона и, вероятно, не сыграет на Евро-2020.