РПЛ. «Спартак» разгромил «Урал» благодаря дублям Ларссона и Соболева

В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» дома одержал крупную победу над «Уралом» со счетом 5:1.

В составе московской команды отличились Квинси Промес, Александр Соболев и Джордан Ларссон. Россиянин и швед оформили по дублю. У гостей единственный гол забил Эрик Бикфалви с пенальти.

«Спартак» сократил отставание от лидирующего «Зенита» до четырех очков, «Урал» идет на 12-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ларссон, 12; 2:0 – Промес, 26; 3:0 – Соболев (с пенальти), 45+2; 3:1 – Бикфалви (с пенальти), 55; 4:1 – Ларссон, 57; 5:1 – Соболев (с пенальти), 90+7.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Маслов, Джикия (Гапонов, 88), Жиго, Зобнин (Кутепов, 67), Умяров, Крал (Хендрикс, 31), Промес, Соболев, Ларссон (Бакаев, 88).

«Урал»: Коновалов, Герасимов, Страндберг, Кулаков (Адамов, 77), Йовичич, Калинин, Егорычев (Емельянов, 46), Бикфалви, Августиняк, Максименко (Подберезкин, 66), Гаджимурадов (Ибрахимай, 66).

Предупреждения: Жиго, 74; Кутепов, 76; Ларссон, 85; Айртон, 86 – Герасимов, 56; Коновалов, 85; Страндберг, 90+6.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ