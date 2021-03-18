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  • РПЛ. «Спартак» разгромил «Урал» благодаря дублям Ларссона и Соболева

РПЛ. «Спартак» разгромил «Урал» благодаря дублям Ларссона и Соболева

18 марта 2021, 21:01
128

В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» дома одержал крупную победу над «Уралом» со счетом 5:1.

В составе московской команды отличились Квинси Промес, Александр Соболев и Джордан Ларссон. Россиянин и швед оформили по дублю. У гостей единственный гол забил Эрик Бикфалви с пенальти.

«Спартак» сократил отставание от лидирующего «Зенита» до четырех очков, «Урал» идет на 12-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ларссон, 12; 2:0 – Промес, 26; 3:0 – Соболев (с пенальти), 45+2; 3:1 – Бикфалви (с пенальти), 55; 4:1 – Ларссон, 57; 5:1 – Соболев (с пенальти), 90+7.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Маслов, Джикия (Гапонов, 88), Жиго, Зобнин (Кутепов, 67), Умяров, Крал (Хендрикс, 31), Промес, Соболев, Ларссон (Бакаев, 88).

«Урал»: Коновалов, Герасимов, Страндберг, Кулаков (Адамов, 77), Йовичич, Калинин, Егорычев (Емельянов, 46), Бикфалви, Августиняк, Максименко (Подберезкин, 66), Гаджимурадов (Ибрахимай, 66).

Предупреждения: Жиго, 74; Кутепов, 76; Ларссон, 85; Айртон, 86 – Герасимов, 56; Коновалов, 85; Страндберг, 90+6.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал
Комментарии (128)
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slavа0508
1616090532
С Победой Спартак!!!Молодцы победили без вопросов одного из самых неудобных соперников,,,,
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Oldtrafford83
1616090546
Хороший был матч, всех КБ с победой!!!
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"supermax"
1616090606
с победой! ура!
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Fancyfall
1616090615
всех КБ с победой! игра смотрелась!
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oyabun
1616090779
Спартак на кураже! Спасибо за красивую игру и уверенную Победу! Хотя она с примесью горечи от продолжающегося вала травм наших игроков. Зобнину, Мозесу, Кралу и Понсе скорейшего восстановления. В этом отношении пауза очень кстати.
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maygli
1616090862
Всех с победой Спартака! Промес прям как талисман, который был потерян, но теперь нашёлся. :-)))
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oyabun
1616091289
Игра Спартаку удалась, но хотелось бы затронуть и неприятные моменты. При счете 4:1 стали хватать совершенно ненужные карточки и даже превзошли в этом соперника. 4 желтых, ну зачем? Это может сослужить очень плохую службу в дальнейшем. Хендрикс - пока очень плохо, невероятное количество брака. Пока точно не усиление.
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Из Твери Леха
1616091870
Никогда не понимал, почему здоровые мужики на стадионе во все горло произносят фразу: Мой нежный мальчик, ты прости меня за эту дрожь. Что это как не пропаганда ЛГБТ? Не зря в народе ходит слух, что Спартак был не только рабом, но и мужеложцем.
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JTherry
1616092035
шикарный матч, отличная победа КБ!!! настрой запредельный, даже жаль, что перерыв на игры сборных, Спартак набрал хороший ход!
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Hektor 84
1616092814
Как всегда не вовремя матчи этих странных сборных! Спартак на ходу!
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