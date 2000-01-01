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    РПЛ. «Спартак» разгромил «Урал» благодаря дублям Ларссона и Соболева

    В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» дома одержал крупную победу над «Уралом» со счетом 5:1.

    В составе московской команды отличились Квинси Промес, Александр Соболев и Джордан Ларссон. Россиянин и швед оформили по дублю. У гостей единственный гол забил Эрик Бикфалви с пенальти.

    «Спартак» сократил отставание от лидирующего «Зенита» до четырех очков, «Урал» идет на 12-м месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ларссон, 12; 2:0 – Промес, 26; 3:0 – Соболев (с пенальти), 45+2; 3:1 – Бикфалви (с пенальти), 55; 4:1 – Ларссон, 57; 5:1 – Соболев (с пенальти), 90+7.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Маслов, Джикия (Гапонов, 88), Жиго, Зобнин (Кутепов, 67), Умяров, Крал (Хендрикс, 31), Промес, Соболев, Ларссон (Бакаев, 88).

    «Урал»: Коновалов, Герасимов, Страндберг, Кулаков (Адамов, 77), Йовичич, Калинин, Егорычев (Емельянов, 46), Бикфалви, Августиняк, Максименко (Подберезкин, 66), Гаджимурадов (Ибрахимай, 66).

    Предупреждения: Жиго, 74; Кутепов, 76; Ларссон, 85; Айртон, 86 – Герасимов, 56; Коновалов, 85; Страндберг, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:01
    Комментарии68
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17695

      slavutiq70 4 минуты назад

      На удивление уже третью игру без валидола обхожусь!!!Но рюмашку всё же хлопну ,за победу,,,

      4
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      ...
      Рейтинг: +5051

      Томик > slavutiq70 6 секунд назад

      Бутылку красного сухого под футбол употребил. Белого не стал. И так всё в прорядке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8035

      NewLife 4 минуты назад

      Предлагаю усовершенствовать форму: всем полевым игрокам, кроме одного, одевать футболки без рукавов с руками внутри, типа смирительных рубашек. Игрок со свободными руками будет вбрасывать ауты.Эти пенали на ровном месте, когда где-то у кого-то скользнул мяч по руке, выше, ниже х.з. уже задолбали, лишь прибавляют работу долбое.б.ам в ЭСК/КДК.

      4
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      ...
      Рейтинг: +6163

      "supermax" > NewLife 2 минуты назад

      ахаха...у меня отец давно предлагает...никто не прислушался еще...))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +27140

      oyabun 9 минут назад

      Игра Спартаку удалась, но хотелось бы затронуть и неприятные моменты. При счете 4:1 стали хватать совершенно ненужные карточки и даже превзошли в этом соперника. 4 желтых, ну зачем? Это может сослужить очень плохую службу в дальнейшем. Хендрикс - пока очень плохо, невероятное количество брака. Пока точно не усиление.

      8
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      ...
      Рейтинг: +6163

      "supermax" > oyabun 4 минуты назад

      верно...желтые совсем ненужные, учитывая календарь и количество игроков с повреждениями (надеюсь они все несерьезные, конечно)

      6
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      ...
      Рейтинг: +5051

      Томик > oyabun 2 минуты назад

      "Стали хватать?" Да ну. "Стал давать" - это точнее.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27140

      oyabun > Томик 7 секунд назад

      Но небезосновательно. Единственно могу в защиту Айртона сказать, что его фол был совершенно не на желтую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3111

      Из Твери Леха 9 минут назад

      Московские клубы грызутся за 2-ое место в ЛЧ, где их в квалификации дернет условный АИК из Кипра. В конечном итоге будут снова унижены Лудогорцами и Санкт-галленами в ЛЕ. Хорошо, что есть Зенит, который не дает московской своре поживиться халявным баблом от выступления в ЛЧ.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3411

      rash1959 > Из Твери Леха 8 минут назад

      Клубы пусть грызутся за 2-е место, а ты погрызи свой йух.

      9
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      ...
      Рейтинг: +6163

      "supermax" > Из Твери Леха 8 минут назад

      иди вон петушара)) жди свою очередь в лч

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5225

      playsh > Из Твери Леха 5 минут назад

      Пошёл бы ты,умник,по Твери с метлой погулял,ума набрался...

      8
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      ...
      Рейтинг: +848

      Землякруглая > Из Твери Леха 2 секунды назад

      Алёша
      Значение:
      Глупый, наивный человек.
      )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5051

      Томик 10 минут назад

      Очень хотелось, чтобы наконец-то уверенно выиграли у "Урала". Но о таком даже не мечтал. Просто разорвали. Прекрасная игра. Спасибо, парни.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +14479

      derrik2000 11 минут назад

      Ну, что.
      Уверенно.
      Очень уверенно действовали.
      Особенно в 1-м тайме.
      Мне друг, тоже КБ, звонил в перерыве матча и поинтересовался, как, по моему мнению, будут развиваться события во 2-м.
      Я сразу сказал, что Спартак запижонит, сбавит обороты и, как следствие, пропустит 1 мяч.
      Все и всё видели, КАК дело было.
      Я только не пойму: неужели приход Промеса в Спартак так "взбодрил" остальных?
      Не верю!
      НИ ОДИН из тех. кто сейчас в команде не играл вместе с Промесом кроме Зобнина.
      Хорошая физподготовка???
      Так она и осенью была не хуже, поскольку предсезонку полностью уже провёл тедескин.
      Тогда ЧТО МЕШАЛО ИГРАТЬ так же - с задором, желанием, спортивной злостью. с прицелом на атаку - как играли ВСЕ матчи ПОСЛЕ прихода в команду Квинси?
      Не понимаю.....

      2
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      ...
      Рейтинг: +2637

      _Marqella_ > derrik2000 8 минут назад

      А Джикия разве не играл с Промесом???

      1
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      ...
      Рейтинг: +14479

      derrik2000 > _Marqella_ 7 минут назад

      А - ДА!
      Ещё Джикия.
      И ВСЁ!

      0
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      ...
      Рейтинг: +27140

      oyabun > derrik2000 6 минут назад

      Насчет того что "Спартак пропустит один мяч". Не с игры же, а с совершенно левейшего пенальти. Никакого умышленного движения рукой со стороны Маслова не было, мяч в него попал в борьбе с небольшого расстояния. Выдуманный фол.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5051

      Томик > oyabun 3 минуты назад

      Так сбоку ещё попал - увеличения площади тела не было, движения рукой навстречу мячу не было, мяч не летел в створ, рука была в естественном положении...Что нам придумают в этот раз? Опять английский стиль?

      2
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      ...
      Рейтинг: +14479

      derrik2000 > oyabun 2 минуты назад

      Пропустили же?
      Пропустили.
      И ещё Максименко "вытащил мёртвый мяч" после удара через себя Бикфалби.
      И ещё были моменты...
      Сбавили обороты однозначно и Уралу показалось, что ещё что-то там может сделать.
      И не без оснований показалось.
      хорошо, что именно закончилось так. как закончилось.
      А по-поводу пенальти: аналогия с пенальти, когда мяч попал Мозесу в то же самое место.
      У судей в методичках видимо ТАК советуют трактовать похожие эпизоды. )

      0
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      ...
      Рейтинг: +14479

      derrik2000 > _Marqella_ 1 минуту назад

      А ЗМС разве с ним играл?
      Видишь, ТЫ помнишь, а я уже как-то подзабыл.
      Но всё равно: уже новый состав процентов на 70, по сравнению с тем, где играл Промес ДО ухода.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2637

      _Marqella_ > derrik2000 51 секунду назад

      Кутепов ещё играл с ним...:))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3411

      rash1959 11 минут назад

      Это рыжей тюбетейке (иванову) удар поддых, классная команда победила классно. Спасибо Уралу, что не стали ставить автобус, а и сами пытались играть. А москалёв - *******, ставить такой трудновыдумываемый пенальти в воротв Спартака. Причём первое касание именно плечом было у уральца (кажется Герасимов) а потом отскок опять же в плечо Маслову. Вопрос москалю???? Не хватило Мозеса на замену, и Хендрикс не показался сегодня никак. Но... СПАСИБО за ПОБЕДУ. Здоровья Зобе и Кралу, и Джика не болей.
      Чем чёрт не шутит, но ... теперь надо биться со всеми до упора, в каждой игре.

      5
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      ...
      Рейтинг: +256

      хав_бек > rash1959 8 минут назад

      Со стороны судьи меня больше удивил эпизод, когда локтем заехали Джордану и даже штрафного не было и тут же за локоть Кутеп получает желтую.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3411

      rash1959 > хав_бек 6 минут назад

      видимо не забыл когда соболь такжк въехал уральцу. По одной жёлтой скостил.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3111

      Из Твери Леха > rash1959 6 минут назад

      Как он вообще посмел поставить пеналь в ворота спортака и почему в ворота Урала всего лишь 2 назначил? Спартаковский заговор не иначе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      хав_бек > rash1959 6 минут назад

      там хотя бы штрафной дал)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      SpartakFirst064 12 минут назад

      Хорошая игра!!!Перерыв наверное во время поля хоть восстановятся, а то что много травм становится,,

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8035

      NewLife 12 минут назад

      Отличный первый тайм, было очень заметно, что класс Спартака выше. Второй тайм корявый с карточками, травмами и ощибками., он показал, насколько важны для Спартака два моторчика: Зобнин и Крал и что Хендрикс любому из них не замена. Защита у кб - худшее звено, надо усиливать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      хав_бек 13 минут назад

      Единственное разочарование... это Хендрикс. Проиграл все единоборства, которые я увидел и показал себя очень медлительным.
      После ухода с поля Крала переход от защиты к атаке потерял свою скорость к сожалению.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11483

      Persona_non_Grata > хав_бек 12 минут назад

      Да Хендрикс совсем не впечатлят и не только сегодня (((

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4512

      SPACE TRUCKIN > хав_бек 12 минут назад

      согласен...ему все таки не хватает игрового времени...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      хав_бек > Persona_non_Grata 11 минут назад

      Просто другие матчи хоть как-то, а тут... вроде выходи и получай удовольствие от игры... ан нет((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11483

      Persona_non_Grata > SPACE TRUCKIN 8 минут назад

      Сегодня было предостаточно .

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