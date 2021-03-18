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«Зенит» просит рассмотреть работу VAR на заседании исполкома

18 марта 2021, 14:51
21

Председатель совета директоров «Зенита» и член исполкома РФС Елена Илюхина призвала рассмотреть работу VAR на заседании исполкома.

«Полагаю, что вопрос методологии и качества использования VAR нужно рассмотреть на заседании исполкома.

VAR призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность и четкий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет.

Задача VAR в том, чтобы исключить субъективность, особенно в ситуации голевых моментов. Полагаю, что в наших силах более эффективно использовать VAR, опираясь на европейские практики и уже накопленный опыт, где, в том числе, используется и система определения взятия ворот», – цитирует Илюхину «Р-Спорт».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (21)
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derrik2000
1616068790
Не, ну, с одной стороны, конечно, правильно: ГРУБЕЙШАЯ ошибка как арбитра на VAR, так и арбитра в поле была. Спорить здесь бессмысленно. А с другой стороны, всё таки и так поиздевались над "разобранным" ЦСКА, а то, что после 3-го мяча расслабились и в результате нарушение в своей штрафной Сутормин допустил - так это к вопросу о как психологической подготовке игрочков, так и их непрофессиональному отношению к очень и очень высокооплачиваемой работе. Подали - и ладно. Ещё одному прощелыге из судейского корпуса хвост прижмут. И правильно.
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sobaka120982
1616069005
Нет сомнений гол был, видно и без вар
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paracetamol
1616069899
Давно пора, а то наши свистуны ВАР прихватизировали и рассматривают как дополнительный инструмент прикрытия коррупции. Миллионы болельщиков обманывают явно и нагло!
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NewLife
1616070884
Все правильно тетка сказала. Но только после того, как это коснулось синита, а до этого исполком спал, или не было косяков ?
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kvm
1616072526
весна: бомжихи проснулись...
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FCSpartakM
1616073343
смешно это от зенита звучит
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Koshkin@myshkyn
1616075701
ага, когда это коснулось Зенита сразу засуетелись??? а когда левые пенальти делали для Зенита, все молчали?
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Garrincha58
1616076094
там и без VAR было видно что Акинфеев выгреб мяч из ворот гол стопроцентный и почему и по какой причине VAR не засчитал гол непонятно скорее всего решили что счёт уже и так 3-1 и с питерцев и так хватит да и пенальти тоже следовало перебить так как игроки армейцев раньше удара вбежали в штрафную но опять VAR пропустил это и опять почему???? или кто то просто ......?
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Павелий
1616076910
1 декабря 2019 года, Зенит - Спартак. Дзюба толкает Кутепова руками и просто сминает в штрафной Спартака. Это чистейший фол в нападении. Судья молчит, ВАР молчит, мяч от коленки Кутепова неудачно отскакивает в ворота. Болельщики Спартака (а их было очень много) начинают шуметь, Зенит включает интершум, от которого появляется только одно желание - убежать со стадиона. И где была Илюхина? Почему не дала такое интервью после матча? Пока ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Газпром - владелец Зенита, наш футбол ждёт только деградация.
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Nevsky_RU
1616080307
Полиция Майями отдел нравов, просят рассмотреть Конифея на ублюдство. Ведь признай это крыса дырявая гол - был бы нормальный мужик. А так москвич типичный))
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