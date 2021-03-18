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    «Зенит» просит рассмотреть работу VAR на заседании исполкома

    Председатель совета директоров «Зенита» и член исполкома РФС Елена Илюхина призвала рассмотреть работу VAR на заседании исполкома.

    «Полагаю, что вопрос методологии и качества использования VAR нужно рассмотреть на заседании исполкома.

    VAR призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность и четкий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет.

    Задача VAR в том, чтобы исключить субъективность, особенно в ситуации голевых моментов. Полагаю, что в наших силах более эффективно использовать VAR, опираясь на европейские практики и уже накопленный опыт, где, в том числе, используется и система определения взятия ворот», – цитирует Илюхину «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      FCSpartakM 8 минут назад

      смешно это от зенита звучит

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      Рейтинг: +1498

      BANNIKOV1970 15 минут назад

      на детектор их мля,под хрен их всех,за что газпром деньги только платит

      0
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      Рейтинг: +1554

      kvm 21 минуту назад

      весна: бомжихи проснулись...

      1
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      Рейтинг: +8051

      NewLife 49 минут назад

      Все правильно тетка сказала. Но только после того, как это коснулось синита, а до этого исполком спал, или не было косяков ?

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      Рейтинг: +4474

      Давид59 > NewLife 39 минут назад

      Так она типа в Зените работает.

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      Рейтинг: +8051

      NewLife > Давид59 25 минут назад

      И я о том же.

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      Рейтинг: +19853

      silver29 50 минут назад

      Звучит как пчелы против меда, дурашки вы же с одной руки кормитесь ))))

      3
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      Рейтинг: +10134

      paracetamol 1 час назад

      Давно пора, а то наши свистуны ВАР прихватизировали и рассматривают как дополнительный инструмент прикрытия коррупции. Миллионы болельщиков обманывают явно и нагло!

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      Рейтинг: +2869

      sobaka120982 1 час назад

      Нет сомнений гол был, видно и без вар

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      Рейтинг: +14472

      derrik2000 1 час назад

      Не, ну, с одной стороны, конечно, правильно: ГРУБЕЙШАЯ ошибка как арбитра на VAR, так и арбитра в поле была.
      Спорить здесь бессмысленно.
      А с другой стороны, всё таки и так поиздевались над "разобранным" ЦСКА, а то, что после 3-го мяча расслабились и в результате нарушение в своей штрафной Сутормин допустил - так это к вопросу о как психологической подготовке игрочков, так и их непрофессиональному отношению к очень и очень высокооплачиваемой работе.

      Подали - и ладно.
      Ещё одному прощелыге из судейского корпуса хвост прижмут.
      И правильно.

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