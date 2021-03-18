«Зенит» просит рассмотреть работу VAR на заседании исполкома

Председатель совета директоров «Зенита» и член исполкома РФС Елена Илюхина призвала рассмотреть работу VAR на заседании исполкома.

«Полагаю, что вопрос методологии и качества использования VAR нужно рассмотреть на заседании исполкома.

VAR призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность и четкий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет.

Задача VAR в том, чтобы исключить субъективность, особенно в ситуации голевых моментов. Полагаю, что в наших силах более эффективно использовать VAR, опираясь на европейские практики и уже накопленный опыт, где, в том числе, используется и система определения взятия ворот», – цитирует Илюхину «Р-Спорт».