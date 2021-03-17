Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    «Где VAR?» «Зенит» – о моменте с ударом Сантоса и сейвом Акинфеева на линии ворот

    «Зенит» прокомментировал эпизод с участием защитника Дугласа Сантоса и вратаря москвичей Игоря Акинфеева на 82-й минуте матча 23-го тура РПЛ (3:2).

    Голкипер хозяев поймал мяч на линии ворот после удара бразильца. В «Зените» возмущены, что главный арбитр встречи Евгений Кукляк не просмотрел этот момент на предмет возможного гола.

    «Где VAR?» – написала пресс-служба клуба в телеграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2021 22:54
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3836

      solodealer 1 час назад

      О чём тут спор вообще? Даже по ТВ было видно, что гол 100%-ный)))
      Зачем VAR, своим глазам-то верите? Это фото вверзу, где видно плохо..наверное..единственное, котрое специально искали?)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      GINSW > solodealer 32 минуты назад

      там мяч пересек эту линию, я вот тоже не уверен на с кока он там залез, но точно большая часть мяча там было это факт, так покажите точно на с кока он там не пересек если нету гола. Я в негодовании

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10099

      paracetamol 1 час назад

      Там был чистый гол. Гарик выгреб мяч из-за линии. Позор конскому судье и вшивому ВАР!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14573

      alarm 1 час назад

      позор хрякам!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1788

      ySS 1 час назад

      Короче, засудили Зенит!!! Продажные!!!)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5822

      житель СПб 1 час назад

      Если точно, то Акинфей-то был за линией... (Накрывая собой мяч).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1563

      acor94 1 час назад

      нормальный повтор момента кстати не показали, как вы можете решать был гол или нет если смотрите с неудобдного угла?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      GINSW 1 час назад

      Нам слепым нужно тыкать до какой степени там мяч пересек эту линию, я вот тоже не уверен на с кока он там залез, но точно большая часть мяча там было это факт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9290

      BRO_football 1 час назад

      Какой ВАР? Мяч не до конца пересёк линию ворот.
      Если уж Зенит так хочет, то запишите на их счёт ещё один гол. Пусть будет 2:4. Сути не меняет. ЦСКА жидко обосрался!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7789

      Вомбат > BRO_football 1 час назад

      Если вы считаете, что на фото вверху -- фотошоп, пересмотрите повтор. Гол чистейший. Крайняя точка мяча ушла за линию ворот, по моим расчетам, саниметров на двадцать.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11429

      Persona_non_Grata > Вомбат 38 минут назад

      Не двадцать это перебор , но тоненькая полоска зеленого поля видна между мячом и линией .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21216

      Боцман59rus 1 час назад

      Интересно было бы послушать невнятный бубнеж этих дармоедов по этому поводу(фамилии знаете)если бы чудом кони сравняли

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      Cules2013 1 час назад

      может я чего-то не понимаю, но ВАР голы не смотрит, для этого есть система фиксации взятия ворот. или в РПЛ её нет?
      ну и даже по фото видно, что мяч полностью линию не пересёк.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      GINSW > Cules2013 1 час назад

      Ну ты же видишь, а друга часть тоже видят, Каждый видит своё
      Как говорят ты суслика видишь! -нет! А он есть. )))
      Просто нужно всем показать или пересек или нет вот в чем вопрос

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7789

      Вомбат > Cules2013 1 час назад

      На фото видно, что пересек.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2582

      neveldomha > Cules2013 1 час назад

      В РПЛ такой системы нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21216

      Боцман59rus > neveldomha 1 час назад

      Пару ярдов освоят и появится

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83719
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru