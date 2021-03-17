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  • «Где VAR?» «Зенит» – о моменте с ударом Сантоса и сейвом Акинфеева на линии ворот

«Где VAR?» «Зенит» – о моменте с ударом Сантоса и сейвом Акинфеева на линии ворот

17 марта 2021, 22:54
40

«Зенит» прокомментировал эпизод с участием защитника Дугласа Сантоса и вратаря москвичей Игоря Акинфеева на 82-й минуте матча 23-го тура РПЛ (3:2).

Голкипер хозяев поймал мяч на линии ворот после удара бразильца. В «Зените» возмущены, что главный арбитр встречи Евгений Кукляк не просмотрел этот момент на предмет возможного гола.

«Где VAR?» – написала пресс-служба клуба в телеграме.

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Акинфеев Игорь Дуглас
Комментарии (40)
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NewLife
1616010994
Судейской бригаде - неуд !
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Cules2013
1616011272
может я чего-то не понимаю, но ВАР голы не смотрит, для этого есть система фиксации взятия ворот. или в РПЛ её нет? ну и даже по фото видно, что мяч полностью линию не пересёк.
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BRO_football
1616011437
Какой ВАР? Мяч не до конца пересёк линию ворот. Если уж Зенит так хочет, то запишите на их счёт ещё один гол. Пусть будет 2:4. Сути не меняет. ЦСКА жидко обосрался!
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Боцман59rus
1616011437
Интересно было бы послушать невнятный бубнеж этих дармоедов по этому поводу(фамилии знаете)если бы чудом кони сравняли
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ySS
1616012376
Короче, засудили Зенит!!! Продажные!!!)))
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paracetamol
1616013604
Там был чистый гол. Гарик выгреб мяч из-за линии. Позор конскому судье и вшивому ВАР!
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Вомбат
1616018070
Здесь показан не самый лучший скриншот, хотя даже по нему все понятно Но на скриншоте, показанном по каналу Матч-Премьер, была четко видна широкая полоска зелени между мячом и линией ворот. Я распечатал тот стоп-кадр со своего smartTV на листе A1. Зная размеры ворот, рассчитытал ширину той полоски. Угол обзора камеры тоже нашел через размеры ворот. Отсюда получил расстояние от центра мяча до линии ворот. Зная размеры мяча, рассчитал расстояние от проекции крайней точки мяча до линии. И у меня получилось около 20 см со знаком плюс то есть за линией. Так что мяч полностью побывал в воротах. Конечно, потом Акинфеев выгреб мяч и накрыл его. Вот так-то. Впрочем, на сайте sports.ru с отрывом в 100500 голосов лидирует мнение, что гола не было, и это дескать ясно по тому же самому скриншоту. Доводы приводятся такие -- раз вам не ясно, и вы что-там высчитываете, значит вы грязный бомж, рваный мешок, болотный хмырь и газовый прихвостень. Правда на сайте Чемпионат, тоже московском, доминирует другое мнение. Тем более, оно доминирует на бобсоккере. Так что вывод тут один -- срочно нужны камеры на воротах. Почему, спросите вы, раз эпизод уже заигран? Да потому что Спартак тоже может забить такой гол, и его тоже могут не засчитать. И вот тогда...
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Томик
1616021966
Ужасные трансляции Матч ТВ. И VAR такой же. Смотрят ту же картинку. Даже не могут показать было ли касание мяча рукой или пересёк ли линию ворот. Да нам лет 10 назад рисовали картинки в 3Д графике во время матча. Всё было понятно. Отберите хотя бы VAR у Канделаки. Просто издевательство над футболом и зрителем. Ну а вопросы по VAR не "Зениту" задавать, конечно.
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almanev
1616045232
На этом скриншоте вообще не факт, что гол.
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Из Твери Леха
1616051969
Где система фиксации пересечения мяча ленточки? О чем тут вообще можно говорить? Если ее нет на матчах, то это позор.
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