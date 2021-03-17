«Где VAR?» «Зенит» – о моменте с ударом Сантоса и сейвом Акинфеева на линии ворот

О чём тут спор вообще? Даже по ТВ было видно, что гол 100%-ный)))
Зачем VAR, своим глазам-то верите? Это фото вверзу, где видно плохо..наверное..единственное, котрое специально искали?)))
«Зенит» прокомментировал эпизод с участием защитника Дугласа Сантоса и вратаря москвичей Игоря Акинфеева на 82-й минуте матча 23-го тура РПЛ (3:2).
Голкипер хозяев поймал мяч на линии ворот после удара бразильца. В «Зените» возмущены, что главный арбитр встречи Евгений Кукляк не просмотрел этот момент на предмет возможного гола.
«Где VAR?» – написала пресс-служба клуба в телеграме.
- На 53-й минуте Кукуляк показал прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову после просмотра VAR.
- «Зенит» оторвался от ЦСКА на восемь очков.