«Где VAR?» «Зенит» – о моменте с ударом Сантоса и сейвом Акинфеева на линии ворот

«Зенит» прокомментировал эпизод с участием защитника Дугласа Сантоса и вратаря москвичей Игоря Акинфеева на 82-й минуте матча 23-го тура РПЛ (3:2).

Голкипер хозяев поймал мяч на линии ворот после удара бразильца. В «Зените» возмущены, что главный арбитр встречи Евгений Кукляк не просмотрел этот момент на предмет возможного гола.

«Где VAR?» – написала пресс-служба клуба в телеграме.