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    Тедеско: «О чемпионстве «Спартака» не задумываюсь ни на секунду»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о чемпионских амбициях своей команды.

    – Думаете ли о чемпионстве? Говорите ли об этом внутри команды? Есть ли цель выиграть чемпионат?

    -Нет, не задумываюсь ни на секунду. До конца еще семь матчей, в России все может случиться: любой может выиграть у любого. Таблица очень плотная.

    Мы работаем день за днем, тренировку за тренировкой. С «Ростовом» будет непросто.

    Сейчас пауза на сборные, многие уезжают и вернутся буквально перед матчем. Будет непросто готовиться к следующей встрече. На таблицу смотреть еще рано.

    • «Спартак» набрал 44 очка в 23 турах РПЛ.
    • Команда Тедеско занимает второе место в таблице лиги.
    • Лидирующий «Зенит» опережает москвичей на четыре балла.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +288

      Pudddle 45 минут назад

      Кто опять дал слово визжащему клоуну? Стол для начала пусть починит! гы-гы-гы

      -1
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      Рейтинг: +4060

      maygli 45 минут назад

      Будем бороться каждую игру.

      0
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      Рейтинг: +262

      aubergine 52 минуты назад

      В оставшихся семи матчах только паровозы могут составить конкуренцию Зениту и отнять у них очки. Все остальные матчи бомжики скорее всего выиграют: Химки, Ротор, Уфа и Тамбов скорее всего влетят без шансов, Краснодар сейчас на спаде и скорее всего не выстрелит, ну, а Сочи, если будет приказ сверху, точно отдаст все очки своим собратьям по голубому топливу без боя)) поэтому слишком мала вероятность, что Спартак сможет в итоге выйти на первое место, но бороться мясные должны до конца, конечно.

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      Рейтинг: +6200

      Владислав Vlad > aubergine 23 минуты назад

      Да. Скорее всего зинаида максимум может потерять 4 очка. А этого мало, что бы их догнать.(

      0
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      Рейтинг: +21267

      Боцман59rus 53 минуты назад

      Тупая свора МатчТВ,после каждой игры вопрос о чемпионство задавать будете, что он вам должен ответить?
      Один чуть сегодня по щам не получил в перерыве на Открывашке, а надо было. Какое руководство, такие и работнички.
      Отдельные соболезнования зрителям матча в Краснодаре, по поводу работы Черданцева. Ребята, я обзор смотрел без звука, как вы целый матч терпели????? ...такой спектакль крысеныш испоганить)))

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      Рейтинг: +4060

      maygli 53 минуты назад

      Это футбол. Тут всё может случиться. Подарков не будет все оставшиеся команды не простые. Ростов особенно.

      1
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      Рейтинг: +45933

      portero 1 час назад

      Без шапкозакидательства , это хорошо.

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