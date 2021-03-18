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  • Тедеско: «О чемпионстве «Спартака» не задумываюсь ни на секунду»

Тедеско: «О чемпионстве «Спартака» не задумываюсь ни на секунду»

18 марта 2021, 22:32
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о чемпионских амбициях своей команды.

– Думаете ли о чемпионстве? Говорите ли об этом внутри команды? Есть ли цель выиграть чемпионат?

-Нет, не задумываюсь ни на секунду. До конца еще семь матчей, в России все может случиться: любой может выиграть у любого. Таблица очень плотная.

Мы работаем день за днем, тренировку за тренировкой. С «Ростовом» будет непросто.

Сейчас пауза на сборные, многие уезжают и вернутся буквально перед матчем. Будет непросто готовиться к следующей встрече. На таблицу смотреть еще рано.

  • «Спартак» набрал 44 очка в 23 турах РПЛ.
  • Команда Тедеско занимает второе место в таблице лиги.
  • Лидирующий «Зенит» опережает москвичей на четыре балла.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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portero
1616096055
Без шапкозакидательства , это хорошо.
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maygli
1616096450
Это футбол. Тут всё может случиться. Подарков не будет все оставшиеся команды не простые. Ростов особенно.
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Боцман59rus
1616096484
Тупая свора МатчТВ,после каждой игры вопрос о чемпионство задавать будете, что он вам должен ответить? Один чуть сегодня по щам не получил в перерыве на Открывашке, а надо было. Какое руководство, такие и работнички. Отдельные соболезнования зрителям матча в Краснодаре, по поводу работы Черданцева. Ребята, я обзор смотрел без звука, как вы целый матч терпели????? ...такой спектакль крысеныш испоганить)))
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aubergine
1616096520
В оставшихся семи матчах только паровозы могут составить конкуренцию Зениту и отнять у них очки. Все остальные матчи бомжики скорее всего выиграют: Химки, Ротор, Уфа и Тамбов скорее всего влетят без шансов, Краснодар сейчас на спаде и скорее всего не выстрелит, ну, а Сочи, если будет приказ сверху, точно отдаст все очки своим собратьям по голубому топливу без боя)) поэтому слишком мала вероятность, что Спартак сможет в итоге выйти на первое место, но бороться мясные должны до конца, конечно.
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maygli
1616096927
Будем бороться каждую игру.
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Plyash
1616100322
Ну почему же? Как говорил незабвенный Евстигнеев в ф-ме "Берегись автомобиля" - а не замахнуться ли нам,понимаешь,на нашего Вильяма Шекспира?-
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хряк СМ
1616101152
Спартак чемпион! Вот увидите я прав!
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mutabor0992
1616104311
Проблема в том,что этот смешной чемпионат,освещает одна контора клоунов...Отсюда и все проблемы.Для примера...Сколько тв компаний,журналистов и аналитиков обсуждают каждую игру?Не говоря о том что там до сих пор выпускают спорт газеты и журналы в печатном виде(на бумаге).
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zigbert
1616253092
Если такая игра будет продолжаться, то все может быть.
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