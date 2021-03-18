Тедеско: «О чемпионстве «Спартака» не задумываюсь ни на секунду»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о чемпионских амбициях своей команды.
– Думаете ли о чемпионстве? Говорите ли об этом внутри команды? Есть ли цель выиграть чемпионат?
-Нет, не задумываюсь ни на секунду. До конца еще семь матчей, в России все может случиться: любой может выиграть у любого. Таблица очень плотная.
Мы работаем день за днем, тренировку за тренировкой. С «Ростовом» будет непросто.
Сейчас пауза на сборные, многие уезжают и вернутся буквально перед матчем. Будет непросто готовиться к следующей встрече. На таблицу смотреть еще рано.
- «Спартак» набрал 44 очка в 23 турах РПЛ.
- Команда Тедеско занимает второе место в таблице лиги.
- Лидирующий «Зенит» опережает москвичей на четыре балла.
Источник: Sport24