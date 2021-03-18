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  • РПЛ. «Локомотив» обыграл «Уфу», одержав пятую победу подряд. Команда Николича вышла на третье место

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Уфу», одержав пятую победу подряд. Команда Николича вышла на третье место

18 марта 2021, 18:56
11

«Локомотив» обыграл «Уфу» (1:0) на выезде в 23-м туре РПЛ и вышел на третье место в чемпионате.

Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк.

«Локомотив» одержал пять побед в пяти матчах в 2021 году.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 80.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Морозов, Кротов (Сысуев, 76), Иванов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич (Жамалетдинов, 90+1).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука (Лысцов, 46), Пабло, Живоглядов, Куликов (Смолов, 61), Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов (Макгеев, 85), Лисакович (Эдер, 79), Камано (Баринов, 79).

Предупреждения: Йокич, 17; Плиев, 78 – Лисакович, 53; Смолов, 63; Эдер, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа
Комментарии (11)
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vladik12
1616083325
А я смеялся, когда Булыкин месяц назад говорил, что у "Локо" задача попасть в ЛЧ. Досмеялся! Всего очко от зоны ЛЧ.
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Mister_Tomsk
1616083511
Поздравляю паравозов с 4-ой победой !!!!!!!!!!!!! Урааа
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Рубинище
1616083511
Молодцы паровозы. Игра конечно, равная, но тренерские решения Николича (очень надеюсь, что руководство усилит позиции которые попросит их г.т) своевременны,(Рахимову отыгрываться надо а он на 90й минуте только замену делает-моразм) ну и класс игроков выше.
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житель СПб
1616083529
Ну, Локомотив разогнался! Как у него нередко бывает. Может и не остановиться!
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xkixerx
1616083566
Это какая то ЖОПА с судейством..... С локтя бьют в штрафной по лицу, сбивают при выходе 1 на 1, играют в волейбол ****!!!! в волейбол КАРЛ, там ничего не прижато не рукав не просто чирк.... ТАМ ОТКРОВЕННАЯ ОТСТАВЛЕННАЯ РУКА!!!! ломают ЧАРЛИ (Ахметову прямую красную дали почти за такое, привет Питер) Но НАЗЛО **** на ЗЛО ИМ ВСЕМ!!!! С ПОБЕДОЙ КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЕ БРАТЬЯ!!!!
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Красногорск_Фан
1616086612
Игру не смотрел. Любая гостевая победа ценна. Тем более что в 1-м тайме (по статистике) игра шла без ворот. Ну рад. Звезды хорошо сходятся для команды. С 8 места на 3-4 хороший рывок. Вопрос лишь в стабильности таких результатов. Болельщиков Локомотива с победой, коротко стриженный тренер за этот отрывок в 4-5 матчей заслужил 5 баллов.
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maygli
1616087487
Ставка на Урунова не оправдалась, вся игра велась вокруг него. Рахимова с днём рождения.
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