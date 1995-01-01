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    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Уфу», одержав пятую победу подряд. Команда Николича вышла на третье место

    «Локомотив» обыграл «Уфу» (1:0) на выезде в 23-м туре РПЛ и вышел на третье место в чемпионате.

    Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк.

    «Локомотив» одержал пять побед в пяти матчах в 2021 году.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Уфа – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 80.

    «Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Морозов, Кротов (Сысуев, 76), Иванов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич (Жамалетдинов, 90+1).

    «Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука (Лысцов, 46), Пабло, Живоглядов, Куликов (Смолов, 61), Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов (Макгеев, 85), Лисакович (Эдер, 79), Камано (Баринов, 79).

    Предупреждения: Йокич, 17; Плиев, 78 – Лисакович, 53; Смолов, 63; Эдер, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4029

      maygli 1 час назад

      Ставка на Урунова не оправдалась, вся игра велась вокруг него.
      Рахимова с днём рождения.

      1
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      Рейтинг: +676

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Игру не смотрел. Любая гостевая победа ценна. Тем более что в 1-м тайме (по статистике) игра шла без ворот. Ну рад. Звезды хорошо сходятся для команды.
      С 8 места на 3-4 хороший рывок. Вопрос лишь в стабильности таких результатов.
      Болельщиков Локомотива с победой, коротко стриженный тренер за этот отрывок в 4-5 матчей заслужил 5 баллов.

      1
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      Рейтинг: +598

      xkixerx 2 часа назад

      Это какая то ЖОПА с судейством..... С локтя бьют в штрафной по лицу, сбивают при выходе 1 на 1, играют в волейбол ****!!!! в волейбол КАРЛ, там ничего не прижато не рукав не просто чирк.... ТАМ ОТКРОВЕННАЯ ОТСТАВЛЕННАЯ РУКА!!!! ломают ЧАРЛИ (Ахметову прямую красную дали почти за такое, привет Питер) Но НАЗЛО **** на ЗЛО ИМ ВСЕМ!!!! С ПОБЕДОЙ КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЕ БРАТЬЯ!!!!

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      Рейтинг: +1503

      фанат джигурды > xkixerx 1 час назад

      Добрый вечер.

      С победой!!!

      Я матч не видел- с работы только в начале восьмого приехал- обзор полной картины не дал. В обзоре была рука- в наши ворота за менее подобное пенальти поставили.
      А что там с Чарли?

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      Рейтинг: +5838

      житель СПб 2 часа назад

      Ну, Локомотив разогнался! Как у него нередко бывает. Может и не остановиться!

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      Рейтинг: +2075

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Поздравляю паравозов с 4-ой победой !!!!!!!!!!!!! Урааа

      3
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      Рейтинг: +5838

      житель СПб > Mister_Tomsk 2 часа назад

      С пятой!

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      Рейтинг: +2075

      Mister_Tomsk > житель СПб 2 часа назад

      в рпл 4) я без кубка)

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      Рейтинг: +5813

      Рубинище 2 часа назад

      Молодцы паровозы. Игра конечно, равная, но тренерские решения Николича (очень надеюсь, что руководство усилит позиции которые попросит их г.т) своевременны,(Рахимову отыгрываться надо а он на 90й минуте только замену делает-моразм) ну и класс игроков выше.

      4
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      Рейтинг: +5372

      vladik12 2 часа назад

      А я смеялся, когда Булыкин месяц назад говорил, что у "Локо" задача попасть в ЛЧ.
      Досмеялся! Всего очко от зоны ЛЧ.

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