РПЛ. «Локомотив» обыграл «Уфу», одержав пятую победу подряд. Команда Николича вышла на третье место

Ставка на Урунова не оправдалась, вся игра велась вокруг него.
Рахимова с днём рождения.
«Локомотив» обыграл «Уфу» (1:0) на выезде в 23-м туре РПЛ и вышел на третье место в чемпионате.
Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк.
«Локомотив» одержал пять побед в пяти матчах в 2021 году.
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
Уфа – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Крыховяк, 80.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Морозов, Кротов (Сысуев, 76), Иванов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич (Жамалетдинов, 90+1).
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука (Лысцов, 46), Пабло, Живоглядов, Куликов (Смолов, 61), Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов (Макгеев, 85), Лисакович (Эдер, 79), Камано (Баринов, 79).
Предупреждения: Йокич, 17; Плиев, 78 – Лисакович, 53; Смолов, 63; Эдер, 87.