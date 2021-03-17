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Пятерых игроков из РПЛ и ФНЛ вызвали в сборную Казахстана на матчи с Францией и Украиной

17 марта 2021, 15:54

Тренерский штаб сборной Казахстана огласил состав на мартовские игры. В рамках отбора к ЧМ-2022 команда 28 марта сыграет против Франции, 31 марта – против Украины.

Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»).

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – «Тобол»), Олжас Керимжанов («Туран»), Нуралы Алип («Кайрат»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Тимур Рудосельский («Лори Ванадзор», Армения), Дмитрий Шомко («Ротор», Россия), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»).

Полузащитники: Бахтиeр Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все – «Тобол»), Рамазан Оразов («Чайка», Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – «Кайрат»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – «Ордабасы»), Максим Федин, Максим Самородов (оба – «Актобе»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Крылья Советов», Россия), Рамазан Каримов («Каспий»).

Источник: КФФ
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Казахстан Ротор Крылья Советов Ахмат ЦСКА Франция Украина Чайка Шомко Дмитрий Аимбетов Абат Быстров Марат Зайнутдинов Бахтиер Оразов Рамазан
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