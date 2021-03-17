РПЛ запустила систему добровольной идентификации фанатов. В нее не вошел «Зенит»

Как и ожидалось, РПЛ начинает создавать единую базу болельщиков: запущена добровольная система идентификации фанатов. Сервис будет работать в тестовом режиме до конца сезона.

«Это процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, осуществляемый с помощью сервиса Премьер Pass. Система предлагает новые возможности при покупке билетов и посещении матчей РПЛ, включая специальные предложения от клубов. Наша цель – протестировать технологию взаимодействия Лиги с клубами и сделать механизм идентификации максимально комфортным.

Зачем это нужно сейчас и какая связь с системой обязательной идентификации? Мы убеждены, что обсуждаемая на государственном уровне система обязательной идентификации должна быть удобной для болельщиков. Если тестирование сервиса Премьер Pass пройдeт успешно, предложенные нами механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации – еe параметры пока обсуждаются на уровне правительства и министерств.

Как это будет работать? При покупке билетов можно будет воспользоваться единым сервисом регистрации/авторизации на официальном сайте Премьер-лиги. Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и email. На сайтах клубов в разделах продажи билетов появится кнопка «Войти через Премьер-лигу». Электронный билет будет оформлен с привязкой к учeтной записи болельщика в системе идентификации РПЛ.

Что это даст болельщикам?

– Приоритетный проход на стадионы через отдельные турникеты Премьер Pass.

– Единый сервис регистрации и авторизации на всех клубных сайтах по продаже билетов.

– Удобное использование электронного билета в мобильном приложении.

– Уведомления о начале продаж билетов и открытии входных групп через приложение.

– Специальные предложения от клубов: скидки на покупку билетов и атрибутики.

Зарегистрироваться в системе идентификации РПЛ можно будет в любое удобное время в период проведения матчей РПЛ сезона 2020/21.

Что это даст лиге? Мы усовершенствуем IT-инфраструктуру РПЛ, проработаем технические вопросы взаимодействия с информационными системами клубов и получим углублeнные данные об аудитории РПЛ. Во время всего тестового периода рассчитываем на обратную связь от болельщиков и клубов, чтобы оценить удобство системы», – объяснила РПЛ.

Как написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин , в систему не вошел «Зенит». Причина – подготовка «Газпром Арены» к Евро-2020.

, в систему не вошел «Зенит». Причина – подготовка «Газпром Арены» к Евро-2020. Система Fan ID уже применялась на ЧМ-2018.

Например, президент «Урала» Григорий Иванов выступал против идентификации фанатов.

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