Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ запустила систему добровольной идентификации фанатов. В нее не вошел «Зенит»

РПЛ запустила систему добровольной идентификации фанатов. В нее не вошел «Зенит»

17 марта 2021, 15:41
6

Как и ожидалось, РПЛ начинает создавать единую базу болельщиков: запущена добровольная система идентификации фанатов. Сервис будет работать в тестовом режиме до конца сезона.

«Это процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, осуществляемый с помощью сервиса Премьер Pass. Система предлагает новые возможности при покупке билетов и посещении матчей РПЛ, включая специальные предложения от клубов. Наша цель – протестировать технологию взаимодействия Лиги с клубами и сделать механизм идентификации максимально комфортным.

Зачем это нужно сейчас и какая связь с системой обязательной идентификации? Мы убеждены, что обсуждаемая на государственном уровне система обязательной идентификации должна быть удобной для болельщиков. Если тестирование сервиса Премьер Pass пройдeт успешно, предложенные нами механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации – еe параметры пока обсуждаются на уровне правительства и министерств.

Как это будет работать? При покупке билетов можно будет воспользоваться единым сервисом регистрации/авторизации на официальном сайте Премьер-лиги. Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и email. На сайтах клубов в разделах продажи билетов появится кнопка «Войти через Премьер-лигу». Электронный билет будет оформлен с привязкой к учeтной записи болельщика в системе идентификации РПЛ.

Что это даст болельщикам?

– Приоритетный проход на стадионы через отдельные турникеты Премьер Pass.

– Единый сервис регистрации и авторизации на всех клубных сайтах по продаже билетов.

– Удобное использование электронного билета в мобильном приложении.

– Уведомления о начале продаж билетов и открытии входных групп через приложение.

– Специальные предложения от клубов: скидки на покупку билетов и атрибутики.

Зарегистрироваться в системе идентификации РПЛ можно будет в любое удобное время в период проведения матчей РПЛ сезона 2020/21.

Что это даст лиге? Мы усовершенствуем IT-инфраструктуру РПЛ, проработаем технические вопросы взаимодействия с информационными системами клубов и получим углублeнные данные об аудитории РПЛ. Во время всего тестового периода рассчитываем на обратную связь от болельщиков и клубов, чтобы оценить удобство системы», – объяснила РПЛ.

  • Как написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, в систему не вошел «Зенит». Причина – подготовка «Газпром Арены» к Евро-2020.
  • Система Fan ID уже применялась на ЧМ-2018.
  • Например, президент «Урала» Григорий Иванов выступал против идентификации фанатов.

Прядкин – о системе Fan ID: «Приоритет РПЛ – безопасное и комфортное проведение футбольных матчей»

Домашний стадион «Спартака» готов к использованию системы Fan ID

Глава ВОБ Шпрыгин: «РПЛ за сезон посещает миллион человек. Зачем ради 400 нарушителей порядка вводить Fan ID?»

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павелий
1615986127
Так тогда вся страна узнает, что именно в задницах файры проносит! =) Зенит не может себе такого допустить: это же народное достояние =)))
Ответить
paracetamol
1615993364
Причем тут Зенит, у него культурные фаны. А вот свиней надо включить потому, что они свини!
Ответить
порт
1615993889
Скоро и на гальюн будем под надзором ходить.
Ответить
Главные новости
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
1
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
1
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
12
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
Все новости
Все новости
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
12
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
6
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
18
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
9
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+