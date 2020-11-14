Прядкин – о системе Fan ID: «Приоритет РПЛ – безопасное и комфортное проведение футбольных матчей»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможное введение в лиге системы Fan ID со следующего сезона.
«РПЛ совместно с РФС ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков.
Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти – сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя. Приоритет РПЛ – безопасное и комфортное проведение футбольных матчей», – сказал Прядкин.
- Система Fan ID уже применялась на ЧМ-2018.
- Ее усовершенствовали и сделали полностью цифровой.
- Фанатов, ранее попавших в черные списки, обещают оттуда убрать.
Источник: ТАСС