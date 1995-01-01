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    Прядкин – о системе Fan ID: «Приоритет РПЛ – безопасное и комфортное проведение футбольных матчей»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможное введение в лиге системы Fan ID со следующего сезона.

    «РПЛ совместно с РФС ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков.

    Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти – сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя. Приоритет РПЛ – безопасное и комфортное проведение футбольных матчей», – сказал Прядкин.

    • Система Fan ID уже применялась на ЧМ-2018.
    • Ее усовершенствовали и сделали полностью цифровой.
    • Фанатов, ранее попавших в черные списки, обещают оттуда убрать.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5041

      NewLife 57 минут назад

      Пошлешь зюбу нах, и тебя сразу вычислят и выведут)))

      0
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      Рейтинг: +2721

      Axe111 1 час назад

      Позорище,самоликвидируйтесь пжл

      1
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      Рейтинг: +5850

      Alekxei Z. 1 час назад

      А что были инциденты , которые влияли на безопасность и комфорт ?
      В нашей стране постоянно "закручивают гайки", власть даже шороха боится.

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      Рейтинг: +188

      BRAZILES 2 часа назад

      дабьетесь того что простолюд просто небудет ходить на стадионы

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      Рейтинг: +188

      BRAZILES 2 часа назад

      ббезопасность и комфорт на матчах ---это конечно хорошо --но смотрите чтоб простой человек смог попасть на футбол---нефанат и неболельщик кокай либо команды ---а простой человек решивший прийдти на футбол

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      Рейтинг: +10501

      Skull_Boy 2 часа назад

      Безопасность? А что у нас на трибунах режут каждый матч или тупа следилка, вы просто идиоты каждый раз придумывать и принимать ху_йню

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