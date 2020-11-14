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Baza: со следующего сезона в РПЛ будет введена система Fan ID

14 ноября 2020, 16:23
10

С сезона-2021/22 на матчи российской Премьер-лиги смогут попасть только обладатели так называемого «паспорта болельщика».

По информации Baza, уже прошли несколько совещаний с участием представителей МВД, ФСБ, РФС, РПЛ и сотрудников минсвязи.

Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время чемпионата мира 2018 года. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Что касается черных списков фанатов, то их собираются обнулить.

Не исключено, что система Fan ID будет запущена уже в нынешнем сезоне, но на добровольной основе.

«Болельщикам, которые захотят сами зарегистрироваться, будут предоставлять различные бонусы или, например, отдельные входы на стадион. Кроме того, чтобы смягчить раздражение фанатов, власти параллельно планируют вернуть пиво на стадионы», – пишет Baza.

Источник: Baza
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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Cules2013
1605363126
Что касается черных списков фанатов, то их собираются обнулить. ====== и как это понимать?
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BRAZILES
1605364310
значит иногороднему проезжаещему человеку непопасть на стадион на матч?
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DOCTOR PENALTY
1605365007
..., если коронавирус сам чемпионат не обнулит.(((
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Владислав Vlad
1605365112
Тотальный контроль? Не, это всё конспирология.))))
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Ziklop
1605370620
обнулить и выпустить всех на свободу, глупое решение. наказание каким местом привязано к паспорту ID?
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Рубинище
1605373209
все шаги записываются-называется. как в Китае скоро штрих коды на лоб вешать начнут, и разрешат за это остограмиваться, где и когда хочешь.. у Китайцев с штрих кодами автоматически повысился иммунитет, даже корона не берёт. печально всё конечно это
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777+
1605375486
Столько понтов в нашем футболе! Столько бездумных решений - от постройки стадионов в не футбольных регионах до этого нашего дурацкого лимита. Если по словам Прядкина это для безопасности и комфорта - то получается болельщики ФНЛ и ПФЛ - люди второго сорта??? Им безопасность и комфорт не нужны??? И все это ради того, что бы определенные структуры (люди) заработали на внедрении этой системы. Дебилизм, скотство - других слов нет!!!.....
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BRO_football
1605377047
И так посещаемость матчей ниже некуда, так РФС сделает её ещё ниже и сложнее, введя Fan ID! Хочется просто купить билет и прийти на матч, а не всей это ерундой заниматься! Понятное дело, Чемпионат мира - непонятно кто может приехать из-за границы, но для РПЛ это зачем?
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