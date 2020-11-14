Baza: со следующего сезона в РПЛ будет введена система Fan ID

С сезона-2021/22 на матчи российской Премьер-лиги смогут попасть только обладатели так называемого «паспорта болельщика».

По информации Baza, уже прошли несколько совещаний с участием представителей МВД, ФСБ, РФС, РПЛ и сотрудников минсвязи.

Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время чемпионата мира 2018 года. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Что касается черных списков фанатов, то их собираются обнулить.

Не исключено, что система Fan ID будет запущена уже в нынешнем сезоне, но на добровольной основе.

«Болельщикам, которые захотят сами зарегистрироваться, будут предоставлять различные бонусы или, например, отдельные входы на стадион. Кроме того, чтобы смягчить раздражение фанатов, власти параллельно планируют вернуть пиво на стадионы», – пишет Baza.