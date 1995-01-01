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    Baza: со следующего сезона в РПЛ будет введена система Fan ID

    С сезона-2021/22 на матчи российской Премьер-лиги смогут попасть только обладатели так называемого «паспорта болельщика».

    По информации Baza, уже прошли несколько совещаний с участием представителей МВД, ФСБ, РФС , РПЛ и сотрудников минсвязи.

    Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время чемпионата мира 2018 года. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

    Что касается черных списков фанатов, то их собираются обнулить.

    Не исключено, что система Fan ID будет запущена уже в нынешнем сезоне, но на добровольной основе.

    «Болельщикам, которые захотят сами зарегистрироваться, будут предоставлять различные бонусы или, например, отдельные входы на стадион. Кроме того, чтобы смягчить раздражение фанатов, власти параллельно планируют вернуть пиво на стадионы», – пишет Baza.

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    Источник: Baza

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10800

      Cules2013 3 минуты назад

      Что касается черных списков фанатов, то их собираются обнулить.
      ======
      и как это понимать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11425

      KLIM777 11 минут назад

      пиво давно пора вернуть. Так как это доп доход для каждого клуба.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10510

      alarm 25 минут назад

      хряк-id. предъявите ваши пятачки.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2566

      Puddle 31 минуту назад

      И визгари будут смотреть на позор своего Спартака по телевизору, погрызывая желуди и хрюкать

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