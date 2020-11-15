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  • Григорий Иванов: «Я против введения Fan ID, но поддерживаю возвращение пива на стадионы»

Григорий Иванов: «Я против введения Fan ID, но поддерживаю возвращение пива на стадионы»

15 ноября 2020, 00:24
5

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможные реформы в РПЛ. Например, он против Fan ID.

«Введение системы Fan ID витает в воздухе уже давно. Мы пока сопротивляемся этой идее, потому что люди часто приезжают на футбол из других городов.

Одно дело, если эта система будет необязательной. Другое, если придется на каждый матч делать этот Fan ID. Представьте, что приехал человек в Екатеринбург, решил сходить на футбол, а тут что-то надо оформлять. Он же никуда не пойдет.

Это палка о двух концах. Для обеспечения безопасности у нас и так работают камеры распознавания, и мы можем смотреть за болельщиками и пускать или не пускать их на следующие матчи и без системы Fan ID.

Хотя, конечно, на Кубке конфедераций и чемпионате мира эта система показала себя неплохо. Но лично я против.

Что касается возвращения пива на стадионы, обсуждения все происходят на государственном уровне. Это не попытка задобрить фанатов после введения Fan ID, а помощь клубам.

Ничего страшного с пивом на стадионах не будет. Раньше приходили на матчи с пивом, и не было никакого хулиганства. Плюс телевидение получит новые возможности рекламы. Я только поддерживаю возвращение пива на арены», – сказал Иванов Sport24.

  • По информации Baza, уже прошли несколько совещаний с участием представителей МВД, ФСБ, РФС, РПЛ и сотрудников Минсвязи по поводу Fan ID.
  • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время чемпионата мира 2018 года. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Что касается черных списков фанатов, то их собираются обнулить.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (5)
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BRAZILES
1605418740
полность согласен
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BRAZILES
1605418910
полностью согласен--- пиву БЫТЬ а Fan ID -----НЕТ
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Garrincha58
1605425675
Иванов всегда за то чтобы ещё подзаработать а народ в очередной раз будут поить всяким дерьмом лишь бы припёрлись на стадион и не обязательно посмотреть игру а главное нажраться этого дерьма которое и так на каждом углу в городах и сёлах идёт массовое спаивание молодёжи и это кому то на руку
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PahaSpartak
1605430803
Это не палка о двух концах. это - еще одна "ПАЛКА" людям. Нас начинают превращать в рабов, успешно и скорее весго, люди проиграют
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PahaSpartak
1605430903
Вся это цифровая фигня, приведёт к реальному сопротивлению людей, против таких мер, жаль этого не понимают те, кто радостно потирает руки, думая, что они теперь могут всех зажать
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