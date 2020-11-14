Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Григорий Иванов: «Я против введения Fan ID, но поддерживаю возвращение пива на стадионы»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможные реформы в РПЛ. Например, он против Fan ID.

    «Введение системы Fan ID витает в воздухе уже давно. Мы пока сопротивляемся этой идее, потому что люди часто приезжают на футбол из других городов.

    Одно дело, если эта система будет необязательной. Другое, если придется на каждый матч делать этот Fan ID. Представьте, что приехал человек в Екатеринбург, решил сходить на футбол, а тут что-то надо оформлять. Он же никуда не пойдет.

    Это палка о двух концах. Для обеспечения безопасности у нас и так работают камеры распознавания, и мы можем смотреть за болельщиками и пускать или не пускать их на следующие матчи и без системы Fan ID.

    Хотя, конечно, на Кубке конфедераций и чемпионате мира эта система показала себя неплохо. Но лично я против.

    Что касается возвращения пива на стадионы, обсуждения все происходят на государственном уровне. Это не попытка задобрить фанатов после введения Fan ID, а помощь клубам.

    Ничего страшного с пивом на стадионах не будет. Раньше приходили на матчи с пивом, и не было никакого хулиганства. Плюс телевидение получит новые возможности рекламы. Я только поддерживаю возвращение пива на арены», – сказал Иванов Sport24.

    • По информации Baza, уже прошли несколько совещаний с участием представителей МВД, ФСБ, РФС, РПЛ и сотрудников Минсвязи по поводу Fan ID.
    • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время чемпионата мира 2018 года. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Что касается черных списков фанатов, то их собираются обнулить.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80500
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru