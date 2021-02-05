Глава ВОБ Шпрыгин: «РПЛ за сезон посещает миллион человек. Зачем ради 400 нарушителей порядка вводить Fan ID?»

Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков, не поддерживает инициативу введения Fan ID в РПЛ. По его мнению, мера нецелесообразна.

«Я своего мнения не поменял. И не только я, но и большинство представителей фан-движения. Все сошлись во мнении, что Fan ID — затея абсолютно ненужная. На чемпионате мира это была вынужденная мера, которая, прежде всего, давала привилегии туристам, иностранцам, приехавшим в Россию. Заменял им в какой-то степени визу.

Основная задача Fan ID с точки зрения безопасности — отсечь хулиганов, нарушителей правопорядка, которым суд запретил посещение матчей. Так? Но разве нельзя обойтись без Fan ID? Ведь на стадионах работает система распознавания лиц, которая определит того или иного хулигана при проходе на матч.

У нас в среднем за сезон игры чемпионата России посещает миллион человек. Зачем ради того, чтобы отсечь 400 нарушителей правопорядка, вводить Fan ID, заставлять остальных людей проходить какую-то процедуру? Я не понимаю! Не услышал ни одного здравого аргумента.

К сожалению, в настоящий момент болельщицкое движение разрознено. Нет единого мнения, позиции, рупора. Поэтому нас особо никто и не спросит по поводу Fan ID», – сказал Шпрыгин.

По информации Baza, уже прошли несколько совещаний с участием представителей МВД, ФСБ, РФС, РПЛ и сотрудников Минсвязи по поводу Fan ID.

Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время чемпионата мира 2018 года. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Что касается черных списков фанатов, то их собираются обнулить.

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