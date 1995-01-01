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    Домашний стадион «Спартака» готов к использованию системы Fan ID

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о готовности «Открытие-Арены» к использованию системы Fan ID на матчах РПЛ.

    «Стадион «Открытие-Арена» готов к использованию Fan ID, никаких проблем не будет. Тем более во время чемпионата мира она уже без нареканий использовалась у нас», – приводит слова Газизова «ТАСС».

    • По информации Baza, со следующего сезона в РПЛ будет введена система Fan ID.
    • Параллельно с этим на стадионы могут вернуть продажу пива.

    Прядкин – о системе Fan ID: «Приоритет РПЛ – безопасное и комфортное проведение футбольных матчей»

    Григорий Иванов: «Я против введения Fan ID, но поддерживаю возвращение пива на стадионы»

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    Источник: «ТАСС»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3301

      maygli 34 минуты назад

      Ну хорошо если так. А то обычно хотят ,как лучше, а выходит "как всегда" - Fan ID введут, а про пиво забудут. )))

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