Домашний стадион «Спартака» готов к использованию системы Fan ID

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о готовности «Открытие-Арены» к использованию системы Fan ID на матчах РПЛ.

«Стадион «Открытие-Арена» готов к использованию Fan ID, никаких проблем не будет. Тем более во время чемпионата мира она уже без нареканий использовалась у нас», – приводит слова Газизова «ТАСС».

По информации Baza, со следующего сезона в РПЛ будет введена система Fan ID.

Параллельно с этим на стадионы могут вернуть продажу пива.

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