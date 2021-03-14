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  • «Локомотив»: «Клуб намерен добиваться наказания для игроков «Чертаново», избивших нашего футболиста после матча ЮФЛ»

«Локомотив»: «Клуб намерен добиваться наказания для игроков «Чертаново», избивших нашего футболиста после матча ЮФЛ»

14 марта 2021, 11:28
6

«Локомотив» отреагировал на инцидент после матча ЮФЛ против «Чертаново». Футболист команды Максим Шнапцев оказался избит соперниками после игры. У него сотрясение и перелом.

«В данный момент «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершeнного ими поступка. Футбол – спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле», – сказал Алексей Щиголев, директор спортивной школы «Локомотива».

  • «Локомотив» уступил со счетом 0:2.
  • Встреча состоялась накануне, 13 марта, в Москве на «Сапсан Арене».
  • «Чертаново» по ситуации на текущий момент не выступил.

«Чемпионат»: игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ. У пострадавшего сотрясение и перелом

Источник: официальный сайт академии «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Чертаново Локомотив
Комментарии (6)
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житель СПб
1615710937
Ну это правильно! А как иначе?
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DOCTOR PENALTY
1615711950
Интересно, а как прокомментирует эту дикость бл**ина ( мужчина с низкой социальной ответственностью) Широков?
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Князев
1615715760
Это явно уголовное дело. Уголовникам не место в спорте. Пожизненная дисквалификация, причём не допускать этих подонков в другие виды спорта!!!
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Фантомас 67
1615727512
Нам такой мордо-бол не нужен, лучше бы в футбол играть учились! Хотя будет вам футбол в Белгородской колонии, там наверное уже привыкли.
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