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    «Локомотив»: «Клуб намерен добиваться наказания для игроков «Чертаново», избивших нашего футболиста после матча ЮФЛ»

    «Локомотив» отреагировал на инцидент после матча ЮФЛ против «Чертаново». Футболист команды Максим Шнапцев оказался избит соперниками после игры. У него сотрясение и перелом.

    «В данный момент «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершeнного ими поступка. Футбол – спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле», – сказал Алексей Щиголев, директор спортивной школы «Локомотива».

    • «Локомотив» победил 2:0.
    • Встреча состоялась накануне, 13 марта, в Москве на «Сапсан Арене».
    • «Чертаново» по ситуации на текущий момент не выступил.

    «Чемпионат»: игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ. У пострадавшего сотрясение и перелом

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт академии «Локомотива»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +677

      Князев 1 час назад

      Это явно уголовное дело. Уголовникам не место в спорте. Пожизненная дисквалификация, причём не допускать этих подонков в другие виды спорта!!!

      2
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      Рейтинг: +5205

      playsh > Князев 13 минут назад

      С нашими продажными судами уже никакому решению удивляться не приходится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20450

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Интересно, а как прокомментирует эту дикость бл**ина ( мужчина с низкой социальной ответственностью) Широков?

      4
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      ...
      Рейтинг: +5205

      playsh > DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Уж ни сам ли этот ублюдок тренировал подонков из Чертаново?

      0
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      Рейтинг: +5674

      житель СПб 3 часа назад

      Ну это правильно! А как иначе?

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