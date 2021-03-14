«Локомотив»: «Клуб намерен добиваться наказания для игроков «Чертаново», избивших нашего футболиста после матча ЮФЛ»

«Локомотив» отреагировал на инцидент после матча ЮФЛ против «Чертаново». Футболист команды Максим Шнапцев оказался избит соперниками после игры. У него сотрясение и перелом.

«В данный момент «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершeнного ими поступка. Футбол – спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле», – сказал Алексей Щиголев, директор спортивной школы «Локомотива».

«Локомотив» уступил со счетом 0:2.

Встреча состоялась накануне, 13 марта, в Москве на «Сапсан Арене».

«Чертаново» по ситуации на текущий момент не выступил.

«Чемпионат»: игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ. У пострадавшего сотрясение и перелом