КДК не стал отменять желтую карточку Жиго. Он не сыграет с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет отказал «Спартаку» в отмене желтой карточки защитнику Самуэлю Жиго, которую тот получил в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

«КДК отказал «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждение Самуэлю Жиго», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Для Жиго это предупреждение стало четвертым в текущем сезоне РПЛ.

Француз вынужден пропустить матч 22-го тура РПЛ с «Динамо».

КДК отменил желтую карточку Фернандесу. Он сможет сыграть с «Арсеналом»