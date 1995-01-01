Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    КДК не стал отменять желтую карточку Жиго. Он не сыграет с «Динамо»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет отказал «Спартаку» в отмене желтой карточки защитнику Самуэлю Жиго, которую тот получил в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

    «КДК отказал «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждение Самуэлю Жиго», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

    • Для Жиго это предупреждение стало четвертым в текущем сезоне РПЛ.
    • Француз вынужден пропустить матч 22-го тура РПЛ с «Динамо».

    КДК отменил желтую карточку Фернандесу. Он сможет сыграть с «Арсеналом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4397

      mamba9090909 31 минуту назад

      Играть ребятки надо, НА ПОЛЕ ИГРАТЬ, а не с бумажками бегать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4503

      Гавроша 39 минут назад

      Да его вообще удалять надо было!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2837

      neim 1 час назад

      Правду сказал Матвей_72: Будьте мужиками. Иначе останется выбор не большой, сняться с чемпионата ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10038

      paracetamol 1 час назад

      Виноват - сиди на лавке!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19619

      silver29 1 час назад

      Ясный перец помоешным сейчас нужен отрыв и они включили админресурс

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4397

      mamba9090909 > silver29 32 минуты назад

      ))))))))))))))))))))))))Нытики. Что, испугались Динамо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26914

      oyabun 1 час назад

      Кто бы сомневался..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1620

      ySS 2 часа назад

      Зачем подавали? Попытка - не пытка, что ли?
      Даже если бы были веские основания всё равно не отменили бы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7613

      Вомбат 2 часа назад

      Карточку Жиго получил по делу, надо быть Спартаком чтобы такие опротестовывать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7908

      NewLife > Вомбат 2 часа назад

      По делу о надувании синита чемпионством ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +671

      matvei_72 > NewLife 1 час назад

      На поле всех обыгрывайте, а не в кдк и станете чемпионами. И только падать и ныть на поле тоже не на пользу...Будьте мужиками...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7908

      NewLife > matvei_72 1 час назад

      Прекратите ангажировать судей и захватывать РФС, тогда может поборитесь за верх таблицы... Будьте мужиками.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7908

      NewLife 2 часа назад

      Нас е.б...., а мы крепчаем.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14387

      alarm > NewLife 1 час назад

      вас е.бут - а вы визжите!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83547
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru