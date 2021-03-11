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  • КДК не стал отменять желтую карточку Жиго. Он не сыграет с «Динамо»

КДК не стал отменять желтую карточку Жиго. Он не сыграет с «Динамо»

11 марта 2021, 17:26
17

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет отказал «Спартаку» в отмене желтой карточки защитнику Самуэлю Жиго, которую тот получил в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

«КДК отказал «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждение Самуэлю Жиго», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

  • Для Жиго это предупреждение стало четвертым в текущем сезоне РПЛ.
  • Француз вынужден пропустить матч 22-го тура РПЛ с «Динамо».

КДК отменил желтую карточку Фернандесу. Он сможет сыграть с «Арсеналом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Жиго Самуэль
Комментарии (17)
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NewLife
1615473420
Нас е.б...., а мы крепчаем.
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Вомбат
1615474259
Карточку Жиго получил по делу, надо быть Спартаком чтобы такие опротестовывать.
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ySS
1615475179
Зачем подавали? Попытка - не пытка, что ли? Даже если бы были веские основания всё равно не отменили бы
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oyabun
1615477454
Кто бы сомневался..
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paracetamol
1615478134
Виноват - сиди на лавке!
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mamba9090909
1615481203
Играть ребятки надо, НА ПОЛЕ ИГРАТЬ, а не с бумажками бегать.
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ivany4
1615486600
Этого следовало ожидать. Закон и правда в КДК не в почете. Там царит газовый запашок вперемешку с шелестом купюр. Видимо первое место уже продано. Даже если они сами не будут забивать пенальти, то найдется "человек с фотошопом".))
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