«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой отменить желтую карточку Жиго. Он пропустит матч с «Динамо»

«Спартак» обратился в КДК РФС по поводу возможной отмены желтой карточки Самуэлю Жиго, которую тот получил в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

«Мы получили письмо от «Спартака» ещe вчера. В соответствии с регламентом мы направили его в ЭСК для дачи заключения по данному вопросу.

Завтра пройдeт заседание, ждeм заключения ЭСК и, если мы его получим, примем решение», – рассказал «Чемпионату» глава КДК Артур Григорьянц.