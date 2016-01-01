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    «Спартак» обратился в ЭСК с просьбой отменить желтую карточку Жиго. Он пропустит матч с «Динамо»

    «Спартак» обратился в КДК РФС по поводу возможной отмены желтой карточки Самуэлю Жиго, которую тот получил в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

    «Мы получили письмо от «Спартака» ещe вчера. В соответствии с регламентом мы направили его в ЭСК для дачи заключения по данному вопросу.

    Завтра пройдeт заседание, ждeм заключения ЭСК и, если мы его получим, примем решение», – рассказал «Чемпионату» глава КДК Артур Григорьянц.

    • Для Жиго это предупреждение стало четвертым в текущем сезоне РПЛ.
    • Француз вынужден пропустить матч 22-го тура РПЛ с «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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