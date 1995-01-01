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    КДК отменил желтую карточку Фернандесу. Он сможет сыграть с «Арсеналом»

    КДК РФС отменил желтую карточку защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, которую тот получил в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

    «КДК отменил ошибочное применение предупреждения игроку ЦСКА Марио Фернандесу. Он сможет принять участие в следующем матче», – сообщил «Чемпионату» глава КДК Артур Григорьянц.

    • Фернандес получил четвертую желтую карточку в чемпионате, из-за которой он должен был пропустить матч с «Арсеналом».
    • «Арсенал» примет ЦСКА 13 марта в 14:00 по московскому времени.
    • Фернандес в текущем сезоне сделал один ассист в 20 матчах.

    КДК не стал отменять желтую карточку Жиго. Он не сыграет с «Динамо»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4503

      Гавроша 38 минут назад

      Гинер занес!!!

      0
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      Рейтинг: +10038

      paracetamol 1 час назад

      Коням отменили, а свиням нет! Это как это так?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4296

      Павелий 1 час назад

      Т.е. Жиго не отменят, а тут отменят?!... Театр абсурда им. Миллера. Всё делают, чтобы бедненький Зенит в очередной раз не обгадился.

      2
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      Рейтинг: +10038

      paracetamol > Павелий 1 час назад

      Причем тут Зенит? Зениту не отменили.

      0
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      Рейтинг: +4296

      Павелий > paracetamol 5 минут назад

      Чтобы обнулить его в матче с Арсеналом. Митяй ниже написал.

      0
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      Рейтинг: +427

      Mityai90 2 часа назад

      Чтобы дать ее в матче с Арсеналом и он пропустил матч с зенитом.

      4
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