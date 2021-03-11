КДК отменил желтую карточку Фернандесу. Он сможет сыграть с «Арсеналом»

КДК РФС отменил желтую карточку защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, которую тот получил в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

«КДК отменил ошибочное применение предупреждения игроку ЦСКА Марио Фернандесу. Он сможет принять участие в следующем матче», – сообщил «Чемпионату» глава КДК Артур Григорьянц.

Фернандес получил четвертую желтую карточку в чемпионате, из-за которой он должен был пропустить матч с «Арсеналом».

«Арсенал» примет ЦСКА 13 марта в 14:00 по московскому времени.

Фернандес в текущем сезоне сделал один ассист в 20 матчах.

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