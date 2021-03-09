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    Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» летом попытается подписать Облака, включив в сделку Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед» летом намерен усилить вратарскую линию.

    Клуб из Манчестера рассматривает кандидатур Джанлуиджи Доннаруммы, у которого истекает контракт с «Миланом», Майка Меньяна из «Лилля» и голкипера «Атлетико» Яна Облака. Словенец является приоритетным вариантом для «МЮ».

    По информации Sky Sports, английский клуб не сможет позволить себе трансфер Облака из-за большой суммы отступных – порядка 120 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» попытается сбить цену на Облака, включив в сделку Давида Де Хеа.

    • В текущем сезоне Де Хеа пропустил 37 голов в 29 играх.
    • Облак в нынешнем сезоне провел за «Атлетико» 18 матчей и пропустил 13 голов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: Sky Sports

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    09.03.2021 23:42
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