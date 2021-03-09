Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» летом попытается подписать Облака, включив в сделку Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» летом намерен усилить вратарскую линию.

Клуб из Манчестера рассматривает кандидатур Джанлуиджи Доннаруммы, у которого истекает контракт с «Миланом», Майка Меньяна из «Лилля» и голкипера «Атлетико» Яна Облака. Словенец является приоритетным вариантом для «МЮ».

По информации Sky Sports, английский клуб не сможет позволить себе трансфер Облака из-за большой суммы отступных – порядка 120 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» попытается сбить цену на Облака, включив в сделку Давида Де Хеа.