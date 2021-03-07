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    Федун – о фотошопе руки Мозеса: «Творчество мне не зашло»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с изменением фотографии, на которой мяч попадает в руку Виктору Мозесу во время кубкового матча с «Динамо».

    – После поражения от «Зенита» Джикия в интервью говорил, что после объявления Тедеско об уходе летом остаток сезона будет проверкой на профессионализм. У вас после двух поражений от «Динамо» и «Рубина» возникли сомнения в профессионализме ребят?

    – Если бы нам снова удалили игрока и поставили пенальти, который требует фотошопа. Но сегодня мы играли в полном составе, есть возможность разобрать футбол.

    – А какая у вас была реакция на фотошоп?

    – Я посмеялся.

    – А вы понимаете, как у нас судят?

    – Не понимаю. Я как член исполкома РФС не должен комментировать судейство. Но, поскольку фотошоп – это уже не судейство, творчество мне не зашло.

    • Монтажер изменил фото с Мозесом, чтобы достовернее объяснить решение экспертно-судейской комиссии.
    • ЭСК РФС признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти.
    • В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +613

      qawzsexdr 1 час назад

      Нужно было заявить что снимаетесь с турнира по розыгрышу кубка (из-за судейства)

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      Рейтинг: +19546

      silver29 1 час назад

      Тяжело играть без тренера, о каком профессионализме Федун говорит ? Время теряем, могли бы обкатать состав с новыми игровыми схемами.

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