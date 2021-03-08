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Федун – о фотошопе руки Мозеса: «Творчество мне не зашло»

8 марта 2021, 09:58
3

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с изменением фотографии, на которой мяч попадает в руку Виктору Мозесу во время кубкового матча с «Динамо».

– После поражения от «Зенита» Джикия в интервью говорил, что после объявления Тедеско об уходе летом остаток сезона будет проверкой на профессионализм. У вас после двух поражений от «Динамо» и «Рубина» возникли сомнения в профессионализме ребят?

– Если бы нам снова удалили игрока и поставили пенальти, который требует фотошопа. Но сегодня мы играли в полном составе, есть возможность разобрать футбол.

– А какая у вас была реакция на фотошоп?

– Я посмеялся.

– А вы понимаете, как у нас судят?

– Не понимаю. Я как член исполкома РФС не должен комментировать судейство. Но, поскольку фотошоп – это уже не судейство, творчество мне не зашло.

  • Монтажер изменил фото с Мозесом, чтобы достовернее объяснить решение экспертно-судейской комиссии.
  • ЭСК РФС признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти.
  • В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Мозес Виктор Федун Леонид
Комментарии (3)
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qawzsexdr
1615190509
Нужно было заявить что снимаетесь с турнира по розыгрышу кубка (из-за судейства)
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NewLife
1615208166
Это на каком языке Федун сказал ? Кто знает, переведите на русский, пожалуйста.
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Best_forever
1615277699
опять чушка какая-то! Бомбардир, ау! может о футболе?
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