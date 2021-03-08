Федун – о фотошопе руки Мозеса: «Творчество мне не зашло»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с изменением фотографии, на которой мяч попадает в руку Виктору Мозесу во время кубкового матча с «Динамо».

– После поражения от «Зенита» Джикия в интервью говорил, что после объявления Тедеско об уходе летом остаток сезона будет проверкой на профессионализм. У вас после двух поражений от «Динамо» и «Рубина» возникли сомнения в профессионализме ребят?

– Если бы нам снова удалили игрока и поставили пенальти, который требует фотошопа. Но сегодня мы играли в полном составе, есть возможность разобрать футбол.

– А какая у вас была реакция на фотошоп?

– Я посмеялся.

– А вы понимаете, как у нас судят?

– Не понимаю. Я как член исполкома РФС не должен комментировать судейство. Но, поскольку фотошоп – это уже не судейство, творчество мне не зашло.

Монтажер изменил фото с Мозесом, чтобы достовернее объяснить решение экспертно-судейской комиссии.

ЭСК РФС признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти.

назначить пенальти. В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».

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