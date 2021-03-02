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  • Eurosport: монтажер изменил фото с Мозесом, чтобы достовернее объяснить решение ЭСК

Eurosport: монтажер изменил фото с Мозесом, чтобы достовернее объяснить решение ЭСК

2 марта 2021, 20:48
21

Монтажер РФС, изменивший фотографию с попаданием мяча в руку защитника «Спартака» Виктора Мозеса, объяснил причину использования фотошопа.

«ЭСК выносила решение, опираясь не на видео, которое появилось позже на сайте РФС и стало хитом. У них есть собственные материалы, которые они изучают. А это самое видео монтировалось уже после заседания. И сделано было с одной целью – достовернее объяснить решение комиссии.

Теперь к моменту с фотошопом. На видео с матча этот момент действительно показан не четко. А вот на фото «СЭ» – идеально. Именно поэтому монтажер РФС в одном из повторов наложил кадр «СЭ» для более четкой картинки. Но здесь важна деталь: из фото «СЭ» в видео вставляли не мяч, а половину тела Мозеса (руку, голову, грудь и мяч)», – объяснил позицию монтажера Eurosport.

  • По информации «СЭ», РФС может уволить монтажера.
  • ЭСК РФС признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).
  • В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».

Источник: Eurosport
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор
Комментарии (21)
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Павелий
1614708958
Что и следовало доказать: чистая игра плечом, разрешённая по правилам. Но повторюсь, Динамо играло лучше Спартака, так что претензий по итогам матча нет. А вот арбитр Левников-мл - редиска.
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nik55
1614709287
как в старину говорили----судью на кол
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Томик
1614709442
Вот же уроды все в полном составе, вместе с монтажером. Со спины если смотреть повтор - даже без изменения видно, что плечом бил. А стоп кадров с мячом "НА ФОНе" руки можно налепить хоть миллион в любой игре. И все стопроцентные пенальти.
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Томик
1614710140
Это просто смешное издевательство. Возможно просто над старенькими членами комиссии, которым сказали, что картинка соответствует действительности. Сученыши. уже давно современные технологии позволяют показать не плоскую фотографию с нужной(для оправдания судьи) стороны, а объёмную графику с возможностью прокрутки покадрово и просмотра с любой точки. Про зд не слышали? В момент касания можно посмотреть со всех сторон, а не подсовывать это недоразумение. Причём даже в игре при просмотре спорного эпизода. Канделаки, отдай VAR!
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Алекс636363
1614710458
идиоты, что ли. мне плевать и на динамо, и на спартак, но четко видно, что играл он плечом выше уровня подмышки, никак не рукой. у судей, видно, глаза в диаметрально противоположной части туловища находятся по сравнению с нормальными людьми. там, чем глюкоза в песенке гордилась
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Вомбат
1614711677
Так фотошопить, чтобы вокруг мяча было черное поле, чтобы все увидели, что это явный и наглый монтаж, мог только человек, который хотел привлечь внимание к этому эпизоду, чтобы красно-белая братия забыла, как плохо Спартак играл и не вспонимала разъянение УЕФА (линия рукава футболки считается границей при попадании мяча в руку, а не при движении рукой), чтобы Рабинер написал "Как убивали Спартак, вторая серия" и так далее.
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knikos
1614714123
Я хренею , столько спецов развелось , плечом задел мяч ...Загляните в Вики , если в школе плохо изучали анатомию или ЕЩЁ не изучали . Плечо - это часть руки между плечевым суставом и локтем !!! А от локтевого сустава до запястья находится предплечье !!!
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NewLife
1614714324
Еще раз подтвердилась ангажированность и нечистоплотность руководства РФС. Всюду обман, интересно у кого они научились ?
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pfcrdsfgx
1614724492
Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo---- http://srt.vg/seksa
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zigbert
1614772977
Нечистоплотные монтажеры сейчас готовы все исправить и изменить для достижения своей цели.
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