Eurosport: монтажер изменил фото с Мозесом, чтобы достовернее объяснить решение ЭСК

Монтажер РФС, изменивший фотографию с попаданием мяча в руку защитника «Спартака» Виктора Мозеса, объяснил причину использования фотошопа.
«ЭСК выносила решение, опираясь не на видео, которое появилось позже на сайте РФС и стало хитом. У них есть собственные материалы, которые они изучают. А это самое видео монтировалось уже после заседания. И сделано было с одной целью – достовернее объяснить решение комиссии.
Теперь к моменту с фотошопом. На видео с матча этот момент действительно показан не четко. А вот на фото «СЭ» – идеально. Именно поэтому монтажер РФС в одном из повторов наложил кадр «СЭ» для более четкой картинки. Но здесь важна деталь: из фото «СЭ» в видео вставляли не мяч, а половину тела Мозеса (руку, голову, грудь и мяч)», – объяснил позицию монтажера Eurosport.
- По информации «СЭ», РФС может уволить монтажера.
- ЭСК РФС признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).
- В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».