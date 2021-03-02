Eurosport: монтажер изменил фото с Мозесом, чтобы достовернее объяснить решение ЭСК

Монтажер РФС, изменивший фотографию с попаданием мяча в руку защитника «Спартака» Виктора Мозеса, объяснил причину использования фотошопа.

«ЭСК выносила решение, опираясь не на видео, которое появилось позже на сайте РФС и стало хитом. У них есть собственные материалы, которые они изучают. А это самое видео монтировалось уже после заседания. И сделано было с одной целью – достовернее объяснить решение комиссии.

Теперь к моменту с фотошопом. На видео с матча этот момент действительно показан не четко. А вот на фото «СЭ» – идеально. Именно поэтому монтажер РФС в одном из повторов наложил кадр «СЭ» для более четкой картинки. Но здесь важна деталь: из фото «СЭ» в видео вставляли не мяч, а половину тела Мозеса (руку, голову, грудь и мяч)», – объяснил позицию монтажера Eurosport.