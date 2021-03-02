Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Eurosport: монтажер изменил фото с Мозесом, чтобы достовернее объяснить решение ЭСК

    Монтажер РФС, изменивший фотографию с попаданием мяча в руку защитника «Спартака» Виктора Мозеса, объяснил причину использования фотошопа.

    «ЭСК выносила решение, опираясь не на видео, которое появилось позже на сайте РФС и стало хитом. У них есть собственные материалы, которые они изучают. А это самое видео монтировалось уже после заседания. И сделано было с одной целью – достовернее объяснить решение комиссии.

    Теперь к моменту с фотошопом. На видео с матча этот момент действительно показан не четко. А вот на фото «СЭ» – идеально. Именно поэтому монтажер РФС в одном из повторов наложил кадр «СЭ» для более четкой картинки. Но здесь важна деталь: из фото «СЭ» в видео вставляли не мяч, а половину тела Мозеса (руку, голову, грудь и мяч)», – объяснил позицию монтажера Eurosport.

    • По информации «СЭ», РФС может уволить монтажера.
    • ЭСК РФС признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).
    • В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2021 20:48
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83360

      zigbert 4 часа назад

      Нечистоплотные монтажеры сейчас готовы все исправить и изменить для достижения своей цели.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4492

      Cleaner 6 часов назад

      Пенальти очевиден. Что тут еще обсуждать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      FRZZ 9 часов назад

      Это плечо, ни как не рука.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23123

      пьяныйхоровод 12 часов назад

      В какое "подходящее" время это всё вскрылось )))) Неужели нас ждёт очередное "снятие" с чемпионата ?
      А монтажёр наверно не очень переживает по поводу скорой потери работы , это "разоблачение" окупит ему всё с лихвой .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4238

      Павелий > пьяныйхоровод 10 часов назад

      Вас давно ждёт покидание данного ресурса.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23123

      пьяныйхоровод > Павелий 2 часа назад

      Звони по привычным "02" . Или какой там сейчас номер у ментовки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      pfcrdsfgx 18 часов назад

      Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo---- http://srt.vg/seksa

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1782

      vitvik 20 часов назад

      У них есть собственные материалы, но чтобы было понятно надо соврать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7697

      NewLife 21 час назад

      Еще раз подтвердилась ангажированность и нечистоплотность руководства РФС.
      Всюду обман, интересно у кого они научились ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11746

      JTherry > NewLife 19 часов назад

      сейчас все пытаются доказать - ведь рука же была, а РФС при помощи фотошопа просто сделали "правду" правдивее... мы вам врем, чтобы вам же лучше было)) получается, Кукуян во время матча просто не смог рассмотреть эпизода с рукой Мозеса, но пенальти поставил, чтобы РФС не подвести... мне почему-то вспомнился матч с зенитом, где Ракицкий рукой поймал мяч в штрафной, и ничего - сошло, это же другое... тогда на фотошопе нога Ракицкого оказалась))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6875

      knikos 21 час назад

      Я хренею , столько спецов развелось , плечом задел мяч ...Загляните в Вики , если в школе плохо изучали анатомию или ЕЩЁ не изучали . Плечо - это часть руки между плечевым суставом и локтем !!! А от локтевого сустава до запястья находится предплечье !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7697

      NewLife > knikos 21 час назад

      Ты еще повесь у себя плакатик: разделка туши. В футболе своя анатомия, уважаемый.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10865

      Persona_non_Grata > knikos 21 час назад

      Твои знания анатомии никому не интересны - в ДАННОМ случае речь идет о ФУТБОЛЬНЫХ правилах и фальсификациях !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5032

      Томик > knikos 20 часов назад

      Надо же. Представьте себе, некоторые из присутствующих здесь знали о наименованиях частей руки в анатомии до того, как возникла википедия. Но в контексте сегодняшнего обсуждения "плечом" называют то, что в обиходе принято называть плечом. Вот, например, как объясняется в одном из вариантов что такое плечо в анатомии: "плечо (часть руки от того, что принято называть плечом до сустава до локтя)". А вот что про плечо говорит та же википедия, но в другой статье: "часть туловища от шеи до руки". А в физике, между прочим, плечо - это "расстояние между точкой опоры и точкой приложения силы". Вот мы дурни то.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6875

      knikos > NewLife 20 часов назад

      Анатомию человека ты приравниваешь к "разделке туши" ????? Поскольку я ем только свинину , птица не в счёт , то только в этом я разбираюсь , в смысле разделки , , что для шашлычка , что на супчик , а что на жаркое , ну и про холодец нельзя , конечно , забывать ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26012

      VVM1964 > knikos 19 часов назад

      От свинины повышается плохой холестерин , образуются ****** , от этого происходит закупорка сосудов и ухудшается питание головного мозга . Теперь понятно почему ты частенько всякую фигню пишешь )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26012

      VVM1964 > VVM1964 19 часов назад

      Господа модераторы , посмотрите что означает слово б л я ш к и !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23123

      пьяныйхоровод > VVM1964 12 часов назад

      Прекратите нецензурно выражаться !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26012

      VVM1964 > пьяныйхоровод 6 часов назад

      Видимо ты тоже любитель жирного и вредного .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23123

      пьяныйхоровод > VVM1964 2 часа назад

      Здоровье не позволяет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7543

      Вомбат 21 час назад

      Так фотошопить, чтобы вокруг мяча было черное поле, чтобы все увидели, что это явный и наглый монтаж, мог только человек, который хотел привлечь внимание к этому эпизоду, чтобы красно-белая братия забыла, как плохо Спартак играл и не вспонимала разъянение УЕФА (линия рукава футболки считается границей при попадании мяча в руку, а не при движении рукой), чтобы Рабинер написал "Как убивали Спартак, вторая серия" и так далее.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10865

      Persona_non_Grata > Вомбат 20 часов назад

      Мы прекрасно помним как играл Спартак , но " отдели мух от котлет " и что это за бред про движение руки ? Уж куда попало - туда попало ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Алекс636363 22 часа назад

      идиоты, что ли. мне плевать и на динамо, и на спартак, но четко видно, что играл он плечом выше уровня подмышки, никак не рукой. у судей, видно, глаза в диаметрально противоположной части туловища находятся по сравнению с нормальными людьми. там, чем глюкоза в песенке гордилась

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83334
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru