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  • РФС может уволить монтажера, который переместил мяч на фото с игрой рукой Мозеса

РФС может уволить монтажера, который переместил мяч на фото с игрой рукой Мозеса

2 марта 2021, 20:15
18

РФС может уволить монтажера, изменившего фотографию с попаданием мяча в руку защитника «Спартака» Виктора Мозеса с помощью фотошопа.

Напомним, ЭСК РФС признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2). В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».

ЭСК аргументировала свое решение скриншотом, на котором виден сдвиг мяча с помощью фотошопа.

«Проводится проверка, решение о мерах примем позднее. Сейчас он продолжает работу над другими проектами», – рассказали в РФС.

  • По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, пенальти в пользу динамовцев был назначен ошибочно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Мозес Виктор Левников Кирилл
Комментарии (18)
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ySS
1614706815
Не за что увольнять-то, для газпромрфс это нормально Ну вскрылось случайно, с кем не бывает Не с улицы же взяли монтажера)
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ivany4
1614707461
Что еще должен сделать РФС что бы его полностью расформировали?!?!
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JTherry
1614708301
как можно далее продолжать смотреть этот фарс, в народе называемый "футболом"?)) любая игра - скандал с судейскими интригами и подтасовками... думали, ВАР все исправит))) ВАР "исправит" и отфотошопит, кому решение нужнее, он же управляемый, этот ВАР, куда руль повернешь, туда и едет послушно... а если прикрикнуть на него, то вообще можно вылететь из ВАРа и судейства, Федотов не даст соврать))
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Вомбат
1614711091
РФС не посмеет уволить этого монтажера. Он же не просто так отфотошопил, а ради Спартака!
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Roma56
1614712526
Не уволят, а повысят. Будет монтировать материалы для вечерних мудозвонов.
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NewLife
1614714658
Позорные жулики из РФС, а сколько еще рук и офсайдов вы отфотошопили ?
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slavа0508
1614744916
Чудны дела твои господи,,,,
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portero
1614751257
Виноват стрелочник-монтажер, да он сделал что ему приказали...
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paracetamol
1614784699
Свини есть везде, а в РФС их пруд пруди, целый свинарник!
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erma
1614954065
Назовите заказчика, он же не для себя это рисовал. Нашли мне тоже Леонардо.
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