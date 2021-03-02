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    РФС может уволить монтажера, который переместил мяч на фото с игрой рукой Мозеса

    РФС может уволить монтажера, изменившего фотографию с попаданием мяча в руку защитника «Спартака» Виктора Мозеса с помощью фотошопа.

    Напомним, ЭСК РФС признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2). В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».

    ЭСК аргументировала свое решение скриншотом, на котором виден сдвиг мяча с помощью фотошопа.

    «Проводится проверка, решение о мерах примем позднее. Сейчас он продолжает работу над другими проектами», – рассказали в РФС.

    • По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, пенальти в пользу динамовцев был назначен ошибочно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2021 20:15
    Комментарии21
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      Рейтинг: +9979

      paracetamol 1 час назад

      Свини есть везде, а в РФС их пруд пруди, целый свинарник!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +45612

      portero 10 часов назад

      Виноват стрелочник-монтажер, да он сделал что ему приказали...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17483

      slavutiq70 12 часов назад

      Чудны дела твои господи,,,,

      1
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      Рейтинг: +930

      moskowcity-petrv 13 часов назад

      премию выписали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -7

      pfcrdsfgx 18 часов назад

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      -1
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      Рейтинг: +1628

      Nevsky_RU 20 часов назад

      они бы еще руку к голове прилипили, что бы точно ниже уровня чего то там попал)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7697

      NewLife > Nevsky_RU 20 часов назад

      "липи" дальше дурак.

      2
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      Рейтинг: +1628

      Nevsky_RU 20 часов назад

      ой ***, камеди клаб)))

      0
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      Рейтинг: +20243

      DOCTOR PENALTY 21 час назад

      Ну вот и стрелочника нашли, можно тему закрывать.

      0
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      Рейтинг: +7697

      NewLife 21 час назад

      Позорные жулики из РФС, а сколько еще рук и офсайдов вы отфотошопили ?

      4
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      Рейтинг: +392

      Roma56 21 час назад

      Не уволят, а повысят. Будет монтировать материалы для вечерних мудозвонов.

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