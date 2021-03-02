РФС может уволить монтажера, который переместил мяч на фото с игрой рукой Мозеса

РФС может уволить монтажера, изменившего фотографию с попаданием мяча в руку защитника «Спартака» Виктора Мозеса с помощью фотошопа.

Напомним, ЭСК РФС признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2). В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».

ЭСК аргументировала свое решение скриншотом, на котором виден сдвиг мяча с помощью фотошопа.

«Проводится проверка, решение о мерах примем позднее. Сейчас он продолжает работу над другими проектами», – рассказали в РФС.