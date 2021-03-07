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  • Федун: «Краснодар» – очень комфортная для нас команда. Могло быть и 8:2, и 10:3»

Федун: «Краснодар» – очень комфортная для нас команда. Могло быть и 8:2, и 10:3»

7 марта 2021, 21:35
16

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу московского клуба в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

«Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. Надо сказать, что «Краснодар» — очень комфортная для нас команда. И сама играет, и нам дает. Могло быть и 8:2, могло быть и 10:3.

Мы сегодня по-любому переиграли соперника. И удача сегодня тоже была на нашей стороне», – цитирует Федуна Sport24.

  • «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть мячей в матче РПЛ.
  • «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.
  • Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Федун Леонид
Комментарии (16)
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oyabun
1615142624
Конечно победа нам приятна. Но это всего лишь ОДНА победа после 4-х поражений. Вот когда будет наоборот, тогда и стоит рассуждать о том насколько команде комфортно или нет. Многое покажет следующая игра с Динамо.
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dim29
1615142858
Мне кажется пресинг Спартака вначале напугал Краснодар,потом одни чуть оташли или другие вкл обороты,но факт в том,что физически 2 тайма не тянут.
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Из Твери Леха
1615143269
Зато фк "федунятник" комфортная команда для любого клуба европы на стадиях квал. ЛЕ.
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DOCTOR PENALTY
1615143273
Чего ты харахоришься, это не тот случай.
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ivany4
1615143482
И тут Федуна понесло... Видимо забыл, что для Ари Спартак тоже был "удобной" командой.))
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general.lizyukov
1615146344
Что, Галицкий так много должен?
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knikos
1615147960
Комфортная команда ...Странно , что у него с памятью . Про 0:4 забыл ? А ведь не так давно это было . А ведь в том матче тоже и 0:6 могло бы быть .
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evgeniy.slam
1615174235
Краснодар не ЦСКА. ) Если вы понимаете о чем я )
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Алексей новый
1615186067
В РПЛ все удобные команды. Особенно в еврокубках - сами не играют, но другим дают. В следующем туре получат троечку от Динамо, и Федун начнёт: засудили, не повезло, мяч не круглый, поле не ровное, ворота кривые...
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