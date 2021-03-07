Федун: «Краснодар» – очень комфортная для нас команда. Могло быть и 8:2, и 10:3»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу московского клуба в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

«Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. Надо сказать, что «Краснодар» — очень комфортная для нас команда. И сама играет, и нам дает. Могло быть и 8:2, могло быть и 10:3.

Мы сегодня по-любому переиграли соперника. И удача сегодня тоже была на нашей стороне», – цитирует Федуна Sport24.