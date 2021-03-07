Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Федун: «Краснодар» – очень комфортная для нас команда. Могло быть и 8:2, и 10:3»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу московского клуба в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

    «Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. Надо сказать, что «Краснодар» — очень комфортная для нас команда. И сама играет, и нам дает. Могло быть и 8:2, могло быть и 10:3.

    Мы сегодня по-любому переиграли соперника. И удача сегодня тоже была на нашей стороне», – цитирует Федуна Sport24.

    • «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть мячей в матче РПЛ.
    • «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.
    • Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:35
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2851

      general.lizyukov 46 секунд назад

      Что, Галицкий так много должен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16949

      DVOK68 40 минут назад

      Скорее 10:6...Та ещё разница,при туфтово-раздолбайской игре нашей команды в своей штрафной и на подступах к оной...Кто смотрел тот видел сей факт(
      Ненадёжно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7398

      ivany4 48 минут назад

      И тут Федуна понесло...
      Видимо забыл, что для Ари Спартак тоже был "удобной" командой.))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16949

      DVOK68 > ivany4 38 минут назад

      А он любитель ляпнуть что-нибудь прилюдно...Это старая болезнь его.Так и дальше будет,нет сомнений.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20297

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Чего ты харахоришься, это не тот случай.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2947

      Из Твери Леха 52 минуты назад

      Зато фк "федунятник" комфортная команда для любого клуба европы на стадиях квал. ЛЕ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      dim29 58 минут назад

      Мне кажется пресинг Спартака вначале напугал Краснодар,потом одни чуть оташли или другие вкл обороты,но факт в том,что физически 2 тайма не тянут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +468

      dim29 > dim29 57 минут назад

      быки не тянут,но надо признать-очень много травм.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26846

      oyabun 1 час назад

      Конечно победа нам приятна. Но это всего лишь ОДНА победа после 4-х поражений. Вот когда будет наоборот, тогда и стоит рассуждать о том насколько команде комфортно или нет. Многое покажет следующая игра с Динамо.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83418
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru