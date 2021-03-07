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    Федун – о должности Заремы в «Спартаке»: «Она моя жена»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о статусе своей подруги Заремы Салиховой.

    — Какая должность у Заремы Салиховой?

    — Она моя жена. Я же не спрашиваю вас про ваших жен, ребята. У многих из вас четверо детей, нет? Так вот представьте, у кого один или два, каково это четверых воспитывать.

    А все остальное это легенды, которые кто-то распространяет. Особенно тогда, когда обсуждают судейство, начинают вспоминать Зарему Салихову.

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    Источник: Sport24

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    07.03.2021 22:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5692

      Рубинище 1 час назад

      Хорошая должность, захотел уволил. взял "нового работника"

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      Рейтинг: +470

      dim29 1 час назад

      Видно,что достали этим вопросом журналисты всех маломайски близких к Зареме и соответственно Спартаку.

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      Рейтинг: +19334

      bset 2 часа назад

      Никто не же спрашивает, что она дома делает и в чем ходит. Она работает в клубе, клубе достаточно популярном. Вопрос не о жене, а о сотруднике. Короче связи, кумовство в народной команде, а не реальные какие-то навыки, раз такая реакция. Было бы иначе, спокойно расписал бы ее функции и упомянул бы, за что получила эту должность. Да уж... Сразу видно - вышли на уровень ЛЧ.

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      Рейтинг: +206

      55together 2 часа назад

      Чудит бомбардир!!! Лишь бы черкануть - какая должность в спартаке - моя жена!,!,!
      Старостины переворачиваются...

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      Рейтинг: +19334

      bset > 55together 2 часа назад

      Есть видео, где Федун говорит, что она его жена) И отвечает на вопрос ее должности в Спартаке)

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      Рейтинг: +223

      Best_forever 2 часа назад

      Охренеть! народная команда, кто-то сбрехал- хозяин - хохол, жена евоная вообще не пойми кто!

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      Рейтинг: +223

      Best_forever > Best_forever 2 часа назад

      Да чурка какая-то! причем здесь футбол! опять бомбардир фигню порет!

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      Рейтинг: +20305

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Эта должность предполагает очень широкие полномочия, базара нет!

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