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Федун – о должности Заремы в «Спартаке»: «Она моя жена»

7 марта 2021, 22:55
14

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о статусе своей подруги Заремы Салиховой.

— Какая должность у Заремы Салиховой?

— Она моя жена. Я же не спрашиваю вас про ваших жен, ребята. У многих из вас четверо детей, нет? Так вот представьте, у кого один или два, каково это четверых воспитывать.

А все остальное это легенды, которые кто-то распространяет. Особенно тогда, когда обсуждают судейство, начинают вспоминать Зарему Салихову.

Федун: «Задача «Спартака» – закончить сезон в зоне Лиги чемпионов»

Федун: «Краснодар» – очень комфортная для нас команда. Могло быть и 8:2, и 10:3»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (14)
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Best_forever
1615148376
Охренеть! народная команда, кто-то сбрехал- хозяин - хохол, жена евоная вообще не пойми кто!
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55together
1615148763
Чудит бомбардир!!! Лишь бы черкануть - какая должность в спартаке - моя жена!,!,! Старостины переворачиваются...
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dim29
1615150159
Видно,что достали этим вопросом журналисты всех маломайски близких к Зареме и соответственно Спартаку.
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Рубинище
1615150864
Хорошая должность, захотел уволил. взял "нового работника"
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maygli
1615159309
Если бы она занималась воспитанием четверых детей, вряд ли бы мы тут о ней читали и слышали. У неё бы просто ни на что другое не хватало бы время. Похоже, что детьми занимаются нанятые няньки и педагоги и прочая обслуга. Она им только рулит, как и менеджерами в Спартаке. Занималась бы детьми, не было бы вопросов ни у кого.
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Nesterenko
1615178224
Обычный ответ быдла-олигарха.
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Из Твери Леха
1615184915
Ну какая может был должность у ребенка и его игрушки?)))
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ivany4
1615187788
Тупость отдельных "журналистов" не имеет границ и моральных принципов. Достаточно читать прессу и новости, что бы знать кто она такая и чем занимается. Но видимо сейчас это самое главное, одним - копаться в чужом грязном белье, а другим - обязательно его обсуждать, не вникая в суть вопроса.
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slavа0508
1615188033
Ну извините меня,,я что то не понял,,,если Зарема жена,,,,то каким боком жена может давать интервью о трансферах,о развитие клуба и стратегии на трансферном рынке,,,,Я просто представляю если моя жена пришла ко мне на работу и что то там гутарить начала или наоборот я к ней,,,,,абсурд,,,
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Hektor 84
1615191336
Проплаченным же не о чем больше спросить!
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