Федун – о должности Заремы в «Спартаке»: «Она моя жена»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о статусе своей подруги Заремы Салиховой.

— Какая должность у Заремы Салиховой?

— Она моя жена. Я же не спрашиваю вас про ваших жен, ребята. У многих из вас четверо детей, нет? Так вот представьте, у кого один или два, каково это четверых воспитывать.

А все остальное это легенды, которые кто-то распространяет. Особенно тогда, когда обсуждают судейство, начинают вспоминать Зарему Салихову.

Федун: «Задача «Спартака» – закончить сезон в зоне Лиги чемпионов»

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