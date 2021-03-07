Федун: «Задача «Спартака» – закончить сезон в зоне Лиги чемпионов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о задаче московского клуба на остаток сезона после победы над «Краснодаром» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.

— У вас нет вариантов, кто в будущем станет главным тренером в «Спартаке»?

— Даже если и есть, то я вам ничего не скажу, пока не подпишу контракт.

— Кандидаты уже есть? Вы выбираете кого-то?

— Пока задача закончить сезон, который даст нам шанс поиграть в Лиге чемпионов. Такая задача есть. А дальше, кто будет готовить команду, давайте оставим эту интригу на май месяц.