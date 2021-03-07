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    Федун: «Задача «Спартака» – закончить сезон в зоне Лиги чемпионов»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о задаче московского клуба на остаток сезона после победы над «Краснодаром» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.

    — У вас нет вариантов, кто в будущем станет главным тренером в «Спартаке»?

    — Даже если и есть, то я вам ничего не скажу, пока не подпишу контракт.

    — Кандидаты уже есть? Вы выбираете кого-то?

    — Пока задача закончить сезон, который даст нам шанс поиграть в Лиге чемпионов. Такая задача есть. А дальше, кто будет готовить команду, давайте оставим эту интригу на май месяц.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +596

      Урия Гип 2 14 минут назад

      По Ливерпулю скучает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14309

      derrik2000 26 минут назад

      При той, с позволения сказать, "игре", что я вижу у Спартака в подавляющем большинстве матчей как в чемпионате, так и на кубок России, у меня встречный вопрос - ЗАЧЕМ???

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