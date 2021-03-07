Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «Задача «Спартака» – закончить сезон в зоне Лиги чемпионов»

Федун: «Задача «Спартака» – закончить сезон в зоне Лиги чемпионов»

7 марта 2021, 22:00
15

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о задаче московского клуба на остаток сезона после победы над «Краснодаром» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.

— У вас нет вариантов, кто в будущем станет главным тренером в «Спартаке»?

— Даже если и есть, то я вам ничего не скажу, пока не подпишу контракт.

— Кандидаты уже есть? Вы выбираете кого-то?

— Пока задача закончить сезон, который даст нам шанс поиграть в Лиге чемпионов. Такая задача есть. А дальше, кто будет готовить команду, давайте оставим эту интригу на май месяц.

  • Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона.
  • «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.
  • Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1615144829
При той, с позволения сказать, "игре", что я вижу у Спартака в подавляющем большинстве матчей как в чемпионате, так и на кубок России, у меня встречный вопрос - ЗАЧЕМ???
Ответить
Урия Гип 2
1615145553
По Ливерпулю скучает.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1615147424
Как бы Динамо не подкорректировало задачу.
Ответить
Best_forever
1615148085
И этот курить начал...
Ответить
derrik2000
1615149507
Отличный аналитический обзор матча с Телеграм, но Федун и УПОРОТЫЕ, коих и здесь на сайте развелось немеряно, это, конечно, не поймут: "«Спартак» — «Краснодар» — матч дезорганизованных середнячков. Стыдно было за обе команды» Жёсткое мнение аналитика «Чемпионата» Михаила Гончарова (https://t.me/gribo4ki_and_football) по поводу удивительной игры на «Открытие Арене». 6:1 — и смотреть на это было очень весело. Болельщики наверняка получили удовольствие и запомнят матч надолго. А лично мне грустно, причём за обе команды. Потому что не понимаю, как с таким уровнем организации можно вообще бороться за что-либо Помимо шести голов обратил бы внимание на следующие цифры: - в первом тайме точность передач «Спартака» составила 59%. Это показатель даже не середняка, а беспросветного аутсайдера, который не умеет держать мяч - суммарно две команды нанесли на двоих 38 ударов (21 на 17), из которых 27 — из пределов штрафной площади (15 на 12). Невообразимые цифры, характеризующие качество игры в обороне в исполнении соперников «Спартак» был дезорганизован в том числе потому, что Тедеско перестроился на старую систему 3-4-1-2, которая давно не отрабатывалась в официальных матчах. Немецкий тренер дал свободу Промесу, переместив его на позицию десятки (и это здорово), а также удивил соперников высоким прессингом, который прослеживался как в игровых ситуациях, так и при свободных ударах. Соболев и Понсе добегали один в один по защитникам, а Промес — по опорнику . Первые 15 минут всё работало, но потом «Краснодар» приспособился, стал выводить мяч вперёд и начал пользоваться кошмарной обороной «Спартака» в среднем и низком блоках. Промес только через раз опускался в оборонительную тройку полузащитников, поэтому Крала и Умярова разрывали в опорной зоне, Мозес привычно не всегда успевал с возвратом. И лишь чудеса в виде низкой реализации «Краснодара» уберегли «Спартак» от двух-трёх пропущенных мячей ещё в первом тайме . «Краснодар» же был дезорганизован ожидаемо — сложно обороняться, когда ты выходишь без профильного правого защитника, а в центре обороны играет слабая пара Кайо — Сорокин. Действия Ионова перед первым и вторым голами — типичные действия нападающего, которым заткнули дыру. А четвёртый гол «Спартака» вообще войдёт в историю — редко когда увидишь, чтобы футболист убегал после чужого углового с центра поля. В этом эпизоде «Краснодар» вообще не оставил ни одного человека сзади, а номинальный крайний защитник Ионов, который мог бы посоревноваться в скорости, вдруг ушёл на подбор к другому флангу . Я не знаю, о чём может рассказать этот матч, объективной информации слишком мало. То, что Промес и Ларссон умеют разрывать чужую защиту на пространстве, мы и так знали. О том, что схема 3-4-1-2 идеально сработала, говорить тоже не приходится — наоборот, вопросов слишком много. Единственное, что знаю точно: на дистанции с таким качеством футбола ни «Спартаку», ни «Краснодару» ничего не светит. Сильнее и организованнее выглядят все соперники без исключения Но спасибо, что всех повеселили
Ответить
JI e x a
1615152705
А что он имеет ввиду под фразой "Поиграть в Лиге Чемпионов"? =)) Кто-нибудь, объясните ему, что два поражения в раунде плей-офф ЛЧ от условных АЕКов и Мариборов - это не игра в ЛЧ, это позор в ЛЧ =))))
Ответить
Garrincha58
1615195912
в ЛЧ ? тогда надо выигрывать ЧР, а через отбор пройти не реально ну или почти не реально, легче выиграть чемпионат так как Зенит летит ЦСКА не стабилен, один конкурент Динамо
Ответить
zigbert
1615227279
Задача трудная но разве можно с уверенностью сказать что она невыполнима? Все будет зависеть от удачного стечения обстоятельств. Главное уберечь состав от травм и ненужных удалений. Проявлять волю и характер в каждой игре.
Ответить
Главные новости
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
1
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
8
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
5
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
4
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
1
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
5
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
15
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+