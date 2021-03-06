Агент – о признании Головина лучшим игроком «Монако» в феврале: «Ничего удивительного нет»

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на признание своего клиента лучшим игроком команды по итогам февраля.
«Прошедший месяц действительно удался Саше. Здесь и три мяча в ворота «Нима», и две голевые передачи в матче с «Брестом». Поэтому ничего удивительного нет.
Конечно, ему приятно такое признание со стороны болельщиков, но всегда и везде самое главное для него – это результат команды», – сказал агент.
- В феврале Головин забил три гола и сделал три ассиста в пяти матчах за «Монако».
- В голосовании кандидатуру россиянина поддержали 37 процентов болельщиков монегасков.
Источник: Sport24