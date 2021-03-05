Головин – лучший игрок «Монако» в феврале

Почему 3 матча , вроде 4 было.Лучший игрок , а выходит в основном на замены, за исключением одного матча. Что это....?
Полузащитник Александр Головин признан лучшим футболистом команды в прошлом месяце. Голосование проводилось среди болельщиков.
Головин набрал 37 процентов голосов. Вторым стал Гильермо Марипан (30 процентов).
- Головин в феврале провел 3 матча Лиги 1, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.
- Лучшим игроком «Монако» в январе был защитник Гильермо Марипан.
- «Монако» идет в Лиге 1 4-м.