АПЛ. «Бернли» и «Лестер» обменялись голами, «Шеффилд Юнайтед» в меньшинстве обыграл «Астон Виллу»

Идущий в зоне Лиги чемпионов «Лестер» сыграл вничью с «Бернли». Единственный мяч гостей забил Келечи Ихеначо.

«Лестер» не смог победить в Бернли, несмотря на то что лидирует в сезоне АПЛ по выездным победам (девять).

Матей Выдра забил в АПЛ впервые с февраля 2020 года, прервав 1212-минутную безголевую серию в турнире.

«Шеффилд Юнайтед» провел 32-й матч АПЛ с начала прошлого сезона, завершившийся минимальной победой одной из команд. Это больше любого другого клуба. Кроме того, все четыре победы шеффилдцев в текущем сезоне АПЛ – в один мяч.

Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

Бернли – Лестер – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Выдра, 4; 1:1 – Ихеначо, 34.

Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Макголдрик, 30.

Удаления: Ягиелка, 57 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ