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    АПЛ. «Бернли» и «Лестер» обменялись голами, «Шеффилд Юнайтед» в меньшинстве обыграл «Астон Виллу»

    Идущий в зоне Лиги чемпионов «Лестер» сыграл вничью с «Бернли». Единственный мяч гостей забил Келечи Ихеначо.

    «Лестер» не смог победить в Бернли, несмотря на то что лидирует в сезоне АПЛ по выездным победам (девять).

    Матей Выдра забил в АПЛ впервые с февраля 2020 года, прервав 1212-минутную безголевую серию в турнире.

    «Шеффилд Юнайтед» провел 32-й матч АПЛ с начала прошлого сезона, завершившийся минимальной победой одной из команд. Это больше любого другого клуба. Кроме того, все четыре победы шеффилдцев в текущем сезоне АПЛ – в один мяч.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Бернли – Лестер – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Выдра, 4; 1:1 – Ихеначо, 34.

    Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Макголдрик, 30.

    Удаления: Ягиелка, 57 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2021 22:53
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