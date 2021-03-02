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  • «Ахмат»: «Кто стоит за Казарцевым? Когда закончится этот судейский беспредел?»

«Ахмат»: «Кто стоит за Казарцевым? Когда закончится этот судейский беспредел?»

2 марта 2021, 19:25
36

В «Ахмате» назвали причины недовольства судейством Василия Казарцева в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо». Ранее грозненский клуб попросил ЭСК разобрать три эпизода из этой игры.

«Сколько еще должно быть судейских скандалов с господином Казарцевым? Кто стоит за этим человеком и почему он еще судит матчи РПЛ? Для чего мы, клубы, платим за VAR, если судьи не видят очевидные нарушения? Или они не хотят их видеть?

Почему в моменте с игрой рукой Нойштедтера на второй минуте матча, господин Казарцев не обратился к главному арбитру Безбородову, чтобы тот просмотрел эпизод? А всего через пару минут за схожее нарушение в штрафной «Ахмата» 11-метровый все же назначили?!

Когда закончится этот судейский беспредел в российском футболе? Два последних матча в наши ворота назначают пенальти и удаляют наших игроков. Господин Безбородов был отстранен на семь туров в РПЛ, но, как мы видим, пауза не пошла ему на пользу: первый же матч – и сразу скандал.

Ну, а по Казарцеву мы бы еще отметили, что его ошибки почему-то чаще всего возникают в пользу «Динамо». Можно вспомнить их игру с «Ростовом», когда он проигнорировал выход Шунина из ворот перед пенальти. Так ошибки все это или предвзятость?» – цитирует представителя «Ахмата» Metaratings.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Казарцев Василий
Комментарии (36)
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Nevsky_RU
1614703665
Кто стоит за Казарцевым не понятно, вероятнее всего непрофессионализм. Зато понятно что за ФК Ахмат стоит Путин, иначе не было бы этого ФК в РПЛ
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Теркчанин
1614703790
Все по делу,я тоже не понял, почему судья сорвал выход Бериши.
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JTherry
1614705654
РПЛ - самый скандальный из всех футбольных турниров в Европе, возможно, и в мире... что парадоксально, как только в наш футбол "пришли" деньги, футбол закончился, а чемпионат превратился в продажное "шоу", у кого кошелек толще...
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Play
1614706196
Судья продажная казёл забыли добавить
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dazo34
1614707149
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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ААМ
1614707505
"Ахмату" лучше помалкивать о судейском беспределе. В Грозном вообще нельзя проводить матчи ЧР при нынешнем поведении местного начальства и судей
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житель СПб
1614707921
Действительно, Казарцев - крайне непонятная и очень самоуверенная личность, нарушающая правила запросто и безнаказанно.
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GammiD
1614716098
Слили Терек.например момент когда Бериша чисто мяч отобрал и вышел один на один.
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BRO_football
1614717879
Да никто за ним не стоит. Он просто реально дурак, слепой и не разбирается в футболе. Гнать таких надо ссаными тряпками и новых судей набирать.
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pfcrdsfgx
1614724513
Xoчeшь TрaxHyть юнyю MалышKу?! Еcли да, то peгиCTpиpyйся по ccылкe, там морe pa3BpаTных дeBок кoTоpыe xoTят члeHa, вoт ------ https://zii.bz/WBFOsJ
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