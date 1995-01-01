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    «Ахмат»: «Кто стоит за Казарцевым? Когда закончится этот судейский беспредел?»

    В «Ахмате» назвали причины недовольства судейством Василия Казарцева в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо». Ранее грозненский клуб попросил ЭСК разобрать три эпизода из этой игры.

    «Сколько еще должно быть судейских скандалов с господином Казарцевым? Кто стоит за этим человеком и почему он еще судит матчи РПЛ? Для чего мы, клубы, платим за VAR, если судьи не видят очевидные нарушения? Или они не хотят их видеть?

    Почему в моменте с игрой рукой Нойштедтера на второй минуте матча, господин Казарцев не обратился к главному арбитру Безбородову, чтобы тот просмотрел эпизод? А всего через пару минут за схожее нарушение в штрафной «Ахмата» 11-метровый все же назначили?!

    Когда закончится этот судейский беспредел в российском футболе? Два последних матча в наши ворота назначают пенальти и удаляют наших игроков. Господин Безбородов был отстранен на семь туров в РПЛ, но, как мы видим, пауза не пошла ему на пользу: первый же матч – и сразу скандал.

    Ну, а по Казарцеву мы бы еще отметили, что его ошибки почему-то чаще всего возникают в пользу «Динамо». Можно вспомнить их игру с «Ростовом», когда он проигнорировал выход Шунина из ворот перед пенальти. Так ошибки все это или предвзятость?» – цитирует представителя «Ахмата» Metaratings.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3764

      Ганнибал Лектор 10 минут назад

      динаму тащат за уши, не помню ни одного чемпионата, где бы их не тащили судьи. А нет, был один - когда они вылетели.

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      Рейтинг: +23

      Теркчанин 26 минут назад

      Все по делу,я тоже не понял, почему судья сорвал выход Бериши.

      0
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      Рейтинг: +1627

      Nevsky_RU 28 минут назад

      Кто стоит за Казарцевым не понятно, вероятнее всего непрофессионализм. Зато понятно что за ФК Ахмат стоит Путин, иначе не было бы этого ФК в РПЛ

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      Рейтинг: +23

      Теркчанин > Nevsky_RU 25 минут назад

      Завидуй молча)))

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      Рейтинг: +825

      Радио1000шумеров > Nevsky_RU 16 минут назад

      Страшно предположить - а кто тогда стоит за Зенитом? Кадыров???

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      Рейтинг: +17454

      slavutiq70 > Nevsky_RU 1 минуту назад

      Путин за Зенит,,,,иначе не пуляли бы на него столько госденег,,,,Один Зенит получает от государства больше чем все остальные 15 клубов,,,,Газпром если что полностью госкомпания,,,,

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