«Ахмат»: «Кто стоит за Казарцевым? Когда закончится этот судейский беспредел?»

В «Ахмате» назвали причины недовольства судейством Василия Казарцева в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо». Ранее грозненский клуб попросил ЭСК разобрать три эпизода из этой игры.

«Сколько еще должно быть судейских скандалов с господином Казарцевым? Кто стоит за этим человеком и почему он еще судит матчи РПЛ? Для чего мы, клубы, платим за VAR, если судьи не видят очевидные нарушения? Или они не хотят их видеть?

Почему в моменте с игрой рукой Нойштедтера на второй минуте матча, господин Казарцев не обратился к главному арбитру Безбородову, чтобы тот просмотрел эпизод? А всего через пару минут за схожее нарушение в штрафной «Ахмата» 11-метровый все же назначили?!

Когда закончится этот судейский беспредел в российском футболе? Два последних матча в наши ворота назначают пенальти и удаляют наших игроков. Господин Безбородов был отстранен на семь туров в РПЛ, но, как мы видим, пауза не пошла ему на пользу: первый же матч – и сразу скандал.

Ну, а по Казарцеву мы бы еще отметили, что его ошибки почему-то чаще всего возникают в пользу «Динамо». Можно вспомнить их игру с «Ростовом», когда он проигнорировал выход Шунина из ворот перед пенальти. Так ошибки все это или предвзятость?» – цитирует представителя «Ахмата» Metaratings.