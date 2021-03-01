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    «Ахмат» попросил ЭСК разобрать три эпизода игры с «Динамо»

    «Ахмат» обратился ЭСК РФС с просьбой разобрать три эпизода матча 20-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

    «Мы попросим разобрать неназначенный пенальти в ворота «Динамо» за игру рукой Нойштедтера на 2-й минуте. Интересно, почему в этой ситуации не вмешался VAR.

    Также непонятно, почему арбитр не показал вторую жeлтую карточку Шиманьскому за игру рукой, но необоснованно зафиксировал нарушение правил у Бериши в конце матча, прервав выход один на один», – сообщили в клубе «Чемпионату».

    • «Ахмат» занимает 11-е место в РПЛ.
    • «Динамо» идет 6-м

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2021 15:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1674

      FRZZ 1 марта, 16:18

      Не было нарушения у Бериши когда выходил один на один.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5855

      серега кашин 1 марта, 15:50

      ответ очевиден - все норм

      0
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