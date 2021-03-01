«Ахмат» попросил ЭСК разобрать три эпизода игры с «Динамо»

«Ахмат» обратился ЭСК РФС с просьбой разобрать три эпизода матча 20-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Мы попросим разобрать неназначенный пенальти в ворота «Динамо» за игру рукой Нойштедтера на 2-й минуте. Интересно, почему в этой ситуации не вмешался VAR.

Также непонятно, почему арбитр не показал вторую жeлтую карточку Шиманьскому за игру рукой, но необоснованно зафиксировал нарушение правил у Бериши в конце матча, прервав выход один на один», – сообщили в клубе «Чемпионату».