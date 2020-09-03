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  • Арбитр Казарцев отстранен от работы до 10 октября, Еськов временно приостановил карьеру

Арбитр Казарцев отстранен от работы до 10 октября, Еськов временно приостановил карьеру

3 сентября 2020, 12:29
17

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, на какой срок отстранены от работы арбитры, допустившие грубые ошибки в стартовых турах нового сезона РПЛ.

«Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные. Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: 1. Эмоциональное давление; 2. Спортивные травмы; 3. Ошибки – их Еськов признает.

Судьи Казарцев (работал с Еськовым на матче «Спартак»«Сочи»), Сухой (ошибся на матче «Ротор» – «Спартак») и Москалев (VAR «Ротор» – «Спартак») отстранены из-за грубых ошибок повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии – решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские.

Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалев отстранены на месяц», – сообщил Хачатурянц в интервью Нобелю Арустамяну.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Арустамян Нобель Еськов Алексей Сухой Алексей Казарцев Василий Москалев Владимир
Комментарии (17)
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PAREVG.
1599126893
В игре Сочи и Спартака были не ошибки, а предварительно назначенный результат, и , кроме арбитров, надо спросить с букмекеров, КТО, ставил на такой результат, и на 2 пенальти в ворота Спартака. И заниматься этим должна прокуратура, как в свое время в Италии...
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Skull_Boy
1599128883
А самое смешное, что сразу это случаться стало, как только Федун в чистую разъе_бал РФС, РПЛ и судей еще в прошлом сезоне, а косяки пошли на старте
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sobaka120982
1599129516
Давайте я напомню первый круг этих же команда все на том же поле только год назад!!! Тогда Сочи просто потерял очки из за судей или денег которые федун проплатил. Но Сочи не стал кричать что снимаются
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Спартак Имел
1599130358
После матча с ЦСКА, пищевик еще раз снимется с чемпионата после 0:4 от ЦСКА, жалко Вагнера нет он был напихал бы хрюканам
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evgevg13
1599131226
ещё пару туров и судить будет некому
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BRO_football
1599133450
Знаем мы эти отстранения. Поживут месяц на бабки с взяток, а потом как деньги закончатся, так сразу вернутся как ни в чём ни бывало. Вилкова вон в прошлом году тоже отстраняли. И ничего, работает до сих пор. Отправить в ФНЛ - хорошая идея. Бюджеты клубов там низкие, так что взяток будет мало. Если и в ФНЛ Казарцев продолжит косячить, значит он реально дурак, а не прикидывается, потому что ему заплатили
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kliker
1599135449
Быстро среагировали! Это жирный сигнал от судейского комитета судьям по судейству Спартака: не важно, как вы судите другие матчи, но если Зенит не будет на первом месте - будем удалять судей, судивших Спартак. Только в матчах со Спартаком, по мнению судейского комитета, судьи результативно ошибаются и их отстраняют, в матчах других команд судьи не ошибаются, по мнению Хачатурянца, и судей отстранять не надо (привет от Слуцкого).
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n1hat
1599137928
Где там ошибся Сухой в матче Ротора и Спаратка ?!
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BuenosArgentina
1599140387
Надеюсь ЦСКА пишевику впарит , да и не я один, вся страна ждет
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CSKA471
1599156513
Ч.Т.Д.
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