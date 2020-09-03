Арбитр Казарцев отстранен от работы до 10 октября, Еськов временно приостановил карьеру

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, на какой срок отстранены от работы арбитры, допустившие грубые ошибки в стартовых турах нового сезона РПЛ.

«Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные. Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: 1. Эмоциональное давление; 2. Спортивные травмы; 3. Ошибки – их Еськов признает.

Судьи Казарцев (работал с Еськовым на матче «Спартак» – «Сочи»), Сухой (ошибся на матче «Ротор» – «Спартак») и Москалев (VAR «Ротор» – «Спартак») отстранены из-за грубых ошибок повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии – решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские.

Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалев отстранены на месяц», – сообщил Хачатурянц в интервью Нобелю Арустамяну.