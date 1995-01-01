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    Арбитр Казарцев отстранен от работы до 10 октября, Еськов временно приостановил карьеру

    Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, на какой срок отстранены от работы арбитры, допустившие грубые ошибки в стартовых турах нового сезона РПЛ.

    «Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные. Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: 1. Эмоциональное давление; 2. Спортивные травмы; 3. Ошибки – их Еськов признает.

    Судьи Казарцев (работал с Еськовым на матче «Спартак»«Сочи»), Сухой (ошибся на матче «Ротор» – «Спартак») и Москалев (VAR «Ротор» – «Спартак») отстранены из-за грубых ошибок повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии – решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские.

    Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалев отстранены на месяц», – сообщил Хачатурянц в интервью Нобелю Арустамяну.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +510

      Спартак гуно знают все 1 минуту назад

      Федуна на виллы, пусть снимается с чемпионата!
      =)))

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    • ...
      Рейтинг: +1429

      PAREVG. 8 минут назад

      В игре Сочи и Спартака были не ошибки, а предварительно назначенный результат, и , кроме арбитров, надо спросить с букмекеров, КТО, ставил на такой результат, и на 2 пенальти в ворота Спартака.
      И заниматься этим должна прокуратура, как в свое время в Италии...

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