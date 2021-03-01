Goal: «Барселона» не будет приглашать Артету

Информация о возможном назначении Микеля Артеты на пост главного тренера «Барселоны» не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в приглашении специалиста, возглавляющего «Арсенал», заинтересован кандидат в президенты каталонского клуба Жоан Лапорта, который считается фаворитом грядущих выборов.

По данным Goal.com, «Барса» не рассматривает кандидатуру Артеты и не связывалась с ним по поводу сотрудничества, и вероятная победа Лапорты в голосовании не изменит ситуацию.