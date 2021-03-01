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    Goal: «Барселона» не будет приглашать Артету

    Информация о возможном назначении Микеля Артеты на пост главного тренера «Барселоны» не соответствует действительности.

    Ранее сообщалось, что в приглашении специалиста, возглавляющего «Арсенал», заинтересован кандидат в президенты каталонского клуба Жоан Лапорта, который считается фаворитом грядущих выборов.

    По данным Goal.com, «Барса» не рассматривает кандидатуру Артеты и не связывалась с ним по поводу сотрудничества, и вероятная победа Лапорты в голосовании не изменит ситуацию.

    • Испанец связан с «Арсеналом» контрактом до 2023 года.
    • Артета – воспитанник «Барсы».
    • Сейчас испанскую команду тренирует Рональд Куман.

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    Источник: Goal.com

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    01.03.2021 20:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 3 часа назад

      Артета пока ничего не показал в Арсенале. В Барселону нужен более авторитетный тренер. Нагельсманн один из них.

      0
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      Рейтинг: +11358

      Cules2013 7 часов назад

      Изначально слабо верилось, и потому что Артета плывёт в Арсенале, и потому что есть свои Хави и Пимьента, если уж так хочется взять своего испанца (каталонца) с привычным стилем игры. Есть ощущение, что Хави, даже с опытом работы в Катаре, тактически грамотнее, чем Артета.

      1
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      Рейтинг: +1695

      LOKOfanatik19 21 час назад

      Он в Арсенале то не может найти игру, а переход в Барсу и надеятся на Месси и Ко, может любой. Нужен тот, кто гладко проведет это омоложение состава и грамотна расстанется с балластом и сто стариками.

      2
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      Рейтинг: +11354

      Skull_Boy 23 часа назад

      Ну пригласит кого нибудь шныря уровня Сетьена или того из Бильбао, а потом удивляются почему играют от обороны, если 2 физрука их научили дрочиться перед своей штрафной

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