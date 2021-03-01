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Goal: «Барселона» не будет приглашать Артету

1 марта 2021, 20:30
4

Информация о возможном назначении Микеля Артеты на пост главного тренера «Барселоны» не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в приглашении специалиста, возглавляющего «Арсенал», заинтересован кандидат в президенты каталонского клуба Жоан Лапорта, который считается фаворитом грядущих выборов.

По данным Goal.com, «Барса» не рассматривает кандидатуру Артеты и не связывалась с ним по поводу сотрудничества, и вероятная победа Лапорты в голосовании не изменит ситуацию.

  • Испанец связан с «Арсеналом» контрактом до 2023 года.
  • Артета – воспитанник «Барсы».
  • Сейчас испанскую команду тренирует Рональд Куман.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Арсенал Артета Микель
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1614621523
Ну пригласит кого нибудь шныря уровня Сетьена или того из Бильбао, а потом удивляются почему играют от обороны, если 2 физрука их научили дрочиться перед своей штрафной
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LOKOfanatik19
1614626084
Он в Арсенале то не может найти игру, а переход в Барсу и надеятся на Месси и Ко, может любой. Нужен тот, кто гладко проведет это омоложение состава и грамотна расстанется с балластом и сто стариками.
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Cules2013
1614676896
Изначально слабо верилось, и потому что Артета плывёт в Арсенале, и потому что есть свои Хави и Пимьента, если уж так хочется взять своего испанца (каталонца) с привычным стилем игры. Есть ощущение, что Хави, даже с опытом работы в Катаре, тактически грамотнее, чем Артета.
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zigbert
1614692419
Артета пока ничего не показал в Арсенале. В Барселону нужен более авторитетный тренер. Нагельсманн один из них.
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