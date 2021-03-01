Артета может летом возглавить «Барселону»

В ближайшее межсезонье главный тренер «Арсенала» Микель Артета может сменить Рональда Кумана в «Барселоне».
По информации Mirror, в приглашении 38-летнего специалиста заинтересован кандидат в президенты каталонского клуба Жоан Лапорта, который считается фаворитом грядущих выборов.
Лапорте нравится, что Артета долго работал вместе с Хосепом Гвардиолой и является последователем его футбольной философии.
- Испанец связан с «Арсеналом» контрактом до 2023 года.
- Артета – воспитанник «Барсы».
Источник: Mirror