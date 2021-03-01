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    Артета может летом возглавить «Барселону»

    В ближайшее межсезонье главный тренер «Арсенала» Микель Артета может сменить Рональда Кумана в «Барселоне».

    По информации Mirror, в приглашении 38-летнего специалиста заинтересован кандидат в президенты каталонского клуба Жоан Лапорта, который считается фаворитом грядущих выборов.

    Лапорте нравится, что Артета долго работал вместе с Хосепом Гвардиолой и является последователем его футбольной философии.

    • Испанец связан с «Арсеналом» контрактом до 2023 года.
    • Артета – воспитанник «Барсы».

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    Источник: Mirror

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    01.03.2021 10:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 1 марта, 16:40

      Очень неожиданно. Но скоро выборы президента и от Лапорты можно ждать что угодно. Жаль что Гвардиола сейчас недоступен. Вот где можно было сразу ожидать положительного результата.

      2
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      ...
      Рейтинг: -721

      СуперПАВ9 > zigbert 1 марта, 17:18

      Гвардиола уже достал

      0
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      Рейтинг: +11354

      Skull_Boy 1 марта, 14:59

      Барса хочет стать середняком Испании, то у них хорошо получается

      1
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      Рейтинг: +2719

      Dgad 1 марта, 14:33

      Было бы интересно на Хави посмотреть в Барселоне, уж в очень привлекательный футбол его Аль-Саад играет

      2
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      Рейтинг: +588

      sined1951 1 марта, 13:39

      Ему и в Арсенале делать нечего, зачем он Барселоне нужен. Барселоне нужен тренер, который доказал свою успешность в ТОП-5 чемпионатов.

      2
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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 1 марта, 11:45

      в барсе пора бы закончить кидаться из крайности в крайность

      2
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      Рейтинг: +246

      Жорик секс обжорик 1 марта, 11:24

      Если Артетта возглавит, то это будет не уважение к Хави...

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