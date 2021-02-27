Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Брайтон» проиграл «Вест Бромвичу», не реализовав два пенальти; «Астон Вилла» победила «Лидс»

    «Вест Бромвич» Сэма Эллардайса победил в сезоне АПЛ в третий раз. В 26-м туре обыгран «Брайтон».

    Игроки гостей Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек не реализовали пенальти. «Брайтон» стал первой командой АПЛ с октября 2019 года, которая в одном матче не забила с двух пенальти. Тогда таким клубом был «Манчестер Юнйтед» во встрече с «Норвичем».

    «Брайтон» стал первой командой в истории АПЛ, которая не реализовала два пенальти в одном матче из-за попаданий мяча в каркас ворот.

    «Астон Вилла» продолжает идти в чемпионате Англии выше «Арсенала» и «Тоттенхэма». Бирмингемцы победили «Лидс».

    Анвар Эль-Гази забил пятый гол в своих последних шести матчах АПЛ в стартовом составе. Это его первый мяч в 2021 году.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

    Вест Бромвич – Брайтон – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бартли, 11.

    Лидс – Астон Вилла – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Эль-Гази, 5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2021 22:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11