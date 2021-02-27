АПЛ. «Брайтон» проиграл «Вест Бромвичу», не реализовав два пенальти; «Астон Вилла» победила «Лидс»

«Вест Бромвич» Сэма Эллардайса победил в сезоне АПЛ в третий раз. В 26-м туре обыгран «Брайтон».
Игроки гостей Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек не реализовали пенальти. «Брайтон» стал первой командой АПЛ с октября 2019 года, которая в одном матче не забила с двух пенальти. Тогда таким клубом был «Манчестер Юнйтед» во встрече с «Норвичем».
«Брайтон» стал первой командой в истории АПЛ, которая не реализовала два пенальти в одном матче из-за попаданий мяча в каркас ворот.
«Астон Вилла» продолжает идти в чемпионате Англии выше «Арсенала» и «Тоттенхэма». Бирмингемцы победили «Лидс».
Анвар Эль-Гази забил пятый гол в своих последних шести матчах АПЛ в стартовом составе. Это его первый мяч в 2021 году.
Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур
Вест Бромвич – Брайтон – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Бартли, 11.
Лидс – Астон Вилла – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Эль-Гази, 5.