АПЛ. «Брайтон» проиграл «Вест Бромвичу», не реализовав два пенальти; «Астон Вилла» победила «Лидс»

«Вест Бромвич» Сэма Эллардайса победил в сезоне АПЛ в третий раз. В 26-м туре обыгран «Брайтон».

Игроки гостей Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек не реализовали пенальти. «Брайтон» стал первой командой АПЛ с октября 2019 года, которая в одном матче не забила с двух пенальти. Тогда таким клубом был «Манчестер Юнйтед» во встрече с «Норвичем».

«Брайтон» стал первой командой в истории АПЛ, которая не реализовала два пенальти в одном матче из-за попаданий мяча в каркас ворот.

«Астон Вилла» продолжает идти в чемпионате Англии выше «Арсенала» и «Тоттенхэма». Бирмингемцы победили «Лидс».

Анвар Эль-Гази забил пятый гол в своих последних шести матчах АПЛ в стартовом составе. Это его первый мяч в 2021 году.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Вест Бромвич – Брайтон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бартли, 11.

Лидс – Астон Вилла – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Эль-Гази, 5.

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