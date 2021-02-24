Каррера: «Промес – это личность, большая харизма. Он уже все доказал»

Возможно кто-то со мной не согласится, но ничего хорошего от его возвращения не жду. Разве только кассу поначалу немного пополнит. Промесу 29 лет, последний год его игра ни за клуб, ни за сборную не впечатляет, из ТОПов его никто не захотел - это печальные факты.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возвращение Квинси Промеса в московский клуб.
«Как я и говорил всегда, Промес качественный игрок и большой профессионал, он многим уже все доказал. Квинси в первую очередь — это личность, большая харизма. Он обязательно поможет «Спартаку», – цитирует Карреру Sport24.
- Московский клуб заплатил за Промеса 8,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.
- Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
Промес – о возвращении в «Спартак»: «Хочу снова стать лидером команды и регулярно играть»