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  • Каррера: «Промес – это личность, большая харизма. Он уже все доказал»

Каррера: «Промес – это личность, большая харизма. Он уже все доказал»

24 февраля 2021, 18:48
4

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возвращение Квинси Промеса в московский клуб.

«Как я и говорил всегда, Промес качественный игрок и большой профессионал, он многим уже все доказал. Квинси в первую очередь — это личность, большая харизма. Он обязательно поможет «Спартаку», – цитирует Карреру Sport24.

  • Московский клуб заплатил за Промеса 8,5 миллиона евро.
  • Сообщалось, что контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.
  • Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Промес – о возвращении в «Спартак»: «Хочу снова стать лидером команды и регулярно играть»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (4)
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vladimir-7
1614182211
О, ещё один о себе напомнил. Каррера: возьмите меня, ну возьмите же!
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vladik12
1614182504
Вот это не есть хорошо, если есть мысли у Квинси, что он уже все доказал.
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DOCTOR PENALTY
1614184338
Возможно кто-то со мной не согласится, но ничего хорошего от его возвращения не жду. Разве только кассу поначалу немного пополнит. Промесу 29 лет, последний год его игра ни за клуб, ни за сборную не впечатляет, из ТОПов его никто не захотел - это печальные факты.
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JTherry
1614187353
мне кажется, что Промесу есть что доказывать в нашем чемпионате: во всяком случае, игры интереснее будут и голов побольше!)
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