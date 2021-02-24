Каррера: «Промес – это личность, большая харизма. Он уже все доказал»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возвращение Квинси Промеса в московский клуб.
«Как я и говорил всегда, Промес качественный игрок и большой профессионал, он многим уже все доказал. Квинси в первую очередь — это личность, большая харизма. Он обязательно поможет «Спартаку», – цитирует Карреру Sport24.
- Московский клуб заплатил за Промеса 8,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.
- Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
Промес – о возвращении в «Спартак»: «Хочу снова стать лидером команды и регулярно играть»
Источник: Sport24