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    Каррера: «Промес – это личность, большая харизма. Он уже все доказал»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возвращение Квинси Промеса в московский клуб.

    «Как я и говорил всегда, Промес качественный игрок и большой профессионал, он многим уже все доказал. Квинси в первую очередь — это личность, большая харизма. Он обязательно поможет «Спартаку», – цитирует Карреру Sport24.

    • Московский клуб заплатил за Промеса 8,5 миллиона евро.
    • Сообщалось, что контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.
    • Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

    Промес – о возвращении в «Спартак»: «Хочу снова стать лидером команды и регулярно играть»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20171

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Возможно кто-то со мной не согласится, но ничего хорошего от его возвращения не жду. Разве только кассу поначалу немного пополнит. Промесу 29 лет, последний год его игра ни за клуб, ни за сборную не впечатляет, из ТОПов его никто не захотел - это печальные факты.

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      Рейтинг: +5274

      vladik12 51 минуту назад

      Вот это не есть хорошо, если есть мысли у Квинси, что он уже все доказал.

      1
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      Рейтинг: +15779

      vladimir-7 56 минут назад

      О, ещё один о себе напомнил. Каррера: возьмите меня, ну возьмите же!

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