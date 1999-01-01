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    Промес – о возвращении в «Спартак»: «Хочу снова стать лидером команды и регулярно играть»

    Полузащитник Квинси Промес высказался о возвращении в «Спартак».

    «Хочу снова стать лидером команды и регулярно играть. Да, я держу в уме чемпионат Европы.

    Я должен чувствовать, что готов играть за сборную, осознавать, что вернулся в игровой ритм. Нет никаких сомнений по поводу своего места в сборной», – цитирует Промеса Voetbal International.

    • Московский клуб заплатил за Промеса 8,5 миллиона евро.
    • Сообщалось, что контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.
    • Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

    «Фото, которое вы очень ждали». Промес прибыл в расположение «Спартака»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Voetbal International

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6734

      Puddle 57 минут назад

      Чтобы играть регулярно, подрежет конкурентов! гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3325

      rash1959 1 час назад

      Всё в твоих руках (ногах), Квинси. Покажи, что не растерял свой класс.

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