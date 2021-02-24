Промес – о возвращении в «Спартак»: «Хочу снова стать лидером команды и регулярно играть»

Полузащитник Квинси Промес высказался о возвращении в «Спартак».

«Хочу снова стать лидером команды и регулярно играть. Да, я держу в уме чемпионат Европы.

Я должен чувствовать, что готов играть за сборную, осознавать, что вернулся в игровой ритм. Нет никаких сомнений по поводу своего места в сборной», – цитирует Промеса Voetbal International.

Московский клуб заплатил за Промеса 8,5 миллиона евро.

Сообщалось, что контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.

Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

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