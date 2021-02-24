«Фото, которое вы очень ждали». Промес прибыл в расположение «Спартака»

Ещё неизвестно, КАК будет играть Промес в команде тедескина, а многие уже в эйфории от его прихода.
А если у него при тедескиной схеме и исполнительскому мастерству игроков ЭТОЙ команды будут "перебиты, поломаны крылья", или САМ будет тем же Промесом, которого наблюдали последний год его пребывания в Спартаке, т. е. очень и очень далёким от того, "чемпионского" Промеса???
ХТО тогда будет виноват в бледном, бездарном и унылом передвижении по полю игроков красно-белых???
Федун???
Попов???
Зарема???
Или шаман из Якутии???
Полузащитник Квинси Промес прибыл в расположение «Спартака» для подписания контракта с клубом.
«Фото, которое вы очень ждали! Квинси в Москве», – написал пресс-служба «Спартака» в твиттере.
- Московский клуб заплатил за Промеса 8,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.
- Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
Фото, которое вы очень ждали! Квинси @QPromes в Москве #АнтохаВернулся pic.twitter.com/tuZrEhiQlK— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021