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    «Фото, которое вы очень ждали». Промес прибыл в расположение «Спартака»

    Полузащитник Квинси Промес прибыл в расположение «Спартака» для подписания контракта с клубом.

    «Фото, которое вы очень ждали! Квинси в Москве», – написал пресс-служба «Спартака» в твиттере.

    • Московский клуб заплатил за Промеса 8,5 миллиона евро.
    • Сообщалось, что контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.
    • Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:07
    Комментарии10
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      Рейтинг: +14148

      derrik2000 40 минут назад

      Ещё неизвестно, КАК будет играть Промес в команде тедескина, а многие уже в эйфории от его прихода.
      А если у него при тедескиной схеме и исполнительскому мастерству игроков ЭТОЙ команды будут "перебиты, поломаны крылья", или САМ будет тем же Промесом, которого наблюдали последний год его пребывания в Спартаке, т. е. очень и очень далёким от того, "чемпионского" Промеса???
      ХТО тогда будет виноват в бледном, бездарном и унылом передвижении по полю игроков красно-белых???
      Федун???
      Попов???
      Зарема???
      Или шаман из Якутии???

      2
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      Рейтинг: +4957

      Томик 1 час назад

      Теперь ещё Бакаева куда-нибудь подарите и я вам всё прощу.

      2
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      Рейтинг: +908

      moskowcity-petrv > Томик 1 час назад

      Бакаев активизируется ещё, рано списывать)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1836

      Евгений Агеев > moskowcity-petrv 1 час назад

      Будем надеяться...как то сник он совсем...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6734

      Puddle 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну всё, визгов теперь на всю тарасоффку! Гы-гы-гы

      -4
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      Рейтинг: +908

      moskowcity-petrv > Puddle 1 час назад

      Как дела у вас в петушатнике?)чёто азмунихи давно не видно,как она?днище пробитое залечила?)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6734

      Puddle > moskowcity-petrv 1 час назад

      Еще Глушаков вернется и первым делом делом отпарит ГЛИНОпроМЕСА в тарасоффской бане! А ты понаблюдай! гыгыгыг

      -3
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      ...
      Рейтинг: +6734

      Puddle > moskowcity-petrv 1 час назад

      Не, ваш петушабаш ему больше подходит. гыггыгы

      -1
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      Рейтинг: -1081

      литлбой77 > Puddle 41 минуту назад

      петушиная !тебя что никак не выкинут вместе со своим кпссником папкой?всех замотали здесь!убожества питерские!

      0
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      Рейтинг: +6734

      Puddle > литлбой77 15 минут назад

      Твой пукан уже разорвало в дребезги! гы-гы-гы!

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