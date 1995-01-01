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    Рианчо: «Промес поможет «Спартаку» стать чемпионом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возвращении Квинси Промеса в московский клуб.

    «Промес – отличное усиление для «Спартака»! Квинси – фантастический игрок, он был очень важным игроком для «Спартака» и одним из лучших легионеров в российском чемпионате. Он великолепен в игре 1-в-1.

    Думаю, в «Спартаке» он сможет вернуть свою прежнюю форму и помочь «Спартаку» стать чемпионом», – цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

    • «Спартак» заплатил за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро. Сумма трансфера может увеличиться до 11 миллионов.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6398

      KPCCSPB 1 час назад

      Ага, ведь оказывается, вот в чем дело было всё время).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7623

      NewLife 2 часа назад

      Мем от Рианчо: "солнце взойдет". Я не спорю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6734

      Puddle 2 часа назад

      чемпионом ФНЛ! Гыгыгы

      0
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