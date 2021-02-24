Рианчо: «Промес поможет «Спартаку» стать чемпионом»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возвращении Квинси Промеса в московский клуб.

«Промес – отличное усиление для «Спартака»! Квинси – фантастический игрок, он был очень важным игроком для «Спартака» и одним из лучших легионеров в российском чемпионате. Он великолепен в игре 1-в-1.

Думаю, в «Спартаке» он сможет вернуть свою прежнюю форму и помочь «Спартаку» стать чемпионом», – цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

«Спартак» заплатил за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро. Сумма трансфера может увеличиться до 11 миллионов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

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