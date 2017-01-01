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    «СЭ»: «Спартак» отзаявит Рошу из-за подписания Промеса

    «Спартак» в ближайшее время отзаявит нападающего Педро Рошу из списка игроков для участия в матчах РПЛ в связи с возвращением полузащитника Квинси Промеса.

    Москвичи отзаявят бразильца, поскольку сейчас в клубе числятся девять легионеров. По регламенту РПЛ в заявку на сезон можно включить только восемь иностранцев.

    Приоритетный вариант для «Спартака» – полноценная продажа футболиста. Сообщается, что на игрока есть устойчивый интерес в Бразилии. Препятствием для трансфера может стать высокая зарплата бразильца и долгий срок контракта – до 2023 года.

    • Спартак» купил Рошу в 2017 году.
    • После трансфера в «Спартак» Рошу арендовали «Крузейро» и «Фламенго».
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6714

      Puddle 5 минут назад

      как же Спартак без педроши? гыгыгы

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