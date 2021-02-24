«СЭ»: «Спартак» отзаявит Рошу из-за подписания Промеса

«Спартак» в ближайшее время отзаявит нападающего Педро Рошу из списка игроков для участия в матчах РПЛ в связи с возвращением полузащитника Квинси Промеса.

Москвичи отзаявят бразильца, поскольку сейчас в клубе числятся девять легионеров. По регламенту РПЛ в заявку на сезон можно включить только восемь иностранцев.

Приоритетный вариант для «Спартака» – полноценная продажа футболиста. Сообщается, что на игрока есть устойчивый интерес в Бразилии. Препятствием для трансфера может стать высокая зарплата бразильца и долгий срок контракта – до 2023 года.